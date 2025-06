Novo BMW M2 CS faz 0-100 em 3,8 segundos e custará mais de R$ 700 mil Com 530cv em um potente seis cilindros, modelo é o veículo de tração traseira mais potente da BMW Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/06/2025 - 14h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo BMW M2 CS BMW/Divulgação

A BMW sempre fez sucesso com seus esportivos, e com o M2 CS não é diferente. A nova versão desembarca no Brasil com credenciais para agitar os fãs da marca (o R7-Autos Carros já testou o M2 há alguns meses). Levando em conta os preços atuais do M3, que chega a R$ 726 mil, é fácil projetar que o novo esportivo alemão seja ainda mais caro.

Novo BMW M2 CS BMW/Divulgação

O motor de seis cilindros em linha biturbo de 3.0 litros entrega 530 cv, 50 cv a mais do que o M2 base, tornando o M2 CS o veículo de tração traseira mais potente da fabricante alemã. O torque é de 66,3 kgfm, aumento de 5 kgfm, enquanto a transmissão é automática ZF com conversor de torque tradicional com oito velocidades e calibração mais agressiva devido ao elevado torque.

Novo BMW M2 CS BMW/Divulgação

O motor S58, compartilha tecnologias com o M4 GT3 EVO de corrida para tornar o bólido ainda mais agressiva. Ganha sistema de injeção direta de 350 bar, variação no tempo e na amplitude dos comandos de válvulas (Vanos e Valvetronic), virabrequim forjado, cabeçote com núcleo impresso em 3D e outras melhorias, que permitem um 0 a 100 km/h em 3,8 segundos.

Novo BMW M2 CS BMW/Divulgação

No chassi, o M2 CS é cerca de 30 kg mais leve do que o M2 padrão, dado o maior uso de componentes em plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP), como o teto, difusor traseiro e console central. As rodas forjadas de liga leve com design M também ajudam a reduzir o peso, tornando a versão CS a mais leve da linha.

‌



Além do menor peso, a altura de rodagem é cerca de 8 mm menor, enquanto a suspensão é adaptativa com calibragem M exclusiva. Há ainda diferencial M Sport, sistema de direção modificado, opcional de freios de carbono-cerâmica e rodas exclusivas de 19 polegadas na dianteira e 20 polegadas na traseira, com escolha entre pneus de pista ou de rua.

Novo BMW M2 CS BMW/Divulgação

Visualmente, o M2 CS exibe detalhes em fibra de carbono, como no teto e no novo aerofólio. Já a grade frontal, o difusor dianteiro e o difusor traseiro trazem visual escurecido. Existem quatro opções de cores da pintura, sendo o Sapphire Black, Velvet Blue, Brooklyn Grey e Portimao Blue.

‌



Na parte interna, a versão CS tem bancos do tipo concha em carbono, acabamentos em alcântara e volante M. Há ainda o logotipo “CS” iluminado, enquanto o painel é curvo e integra uma tela de 12,3 polegadas e uma central multimídia de 14,9 polegadas. Para direção em pista, existem itens como controle de tração ajustável, cronômetro de voltas e analisador de drift.

Segundo a BMW, o novo M2 CS será produzido em quantidade limitada, sem especificar o total. Além disso, os principais mercados em que a nova versão será vendida são os Estados Unidos, Alemanha e China. Na Alemanha, o preço partirá de €115.000 (R$ 740.000 em conversão direta). No Brasil, a BMW do Brasil comercializa o M2 com 480 cv nas versões Coupe e Coupe Track, por R$ 672.950 e R$ 726.950, respectivamente.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.