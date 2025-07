O que faz uma pessoa ser ‘cool’? Estudo internacional traz respostas Pesquisa com quase 6.000 pessoas de 12 países revela seis traços comuns em pessoas consideradas “cool” Internacional|Do R7 06/07/2025 - 19h30 (Atualizado em 06/07/2025 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O que faz uma pessoa ser ‘cool’? Estudo internacional traz respostas Divulgação/Unsplash/Elevate

Um estudo internacional, publicado recentemente pela APA (Associação Americana de Psicologia), dos Estados Unidos, investigou o que torna uma pessoa “cool” – aquele jeito confiante e descolado que parece atrair admiração.

Após entrevistar cerca de 6.000 pessoas em 12 países, os pesquisadores identificaram seis características que definem as pessoas “cool”: elas são vistas como extrovertidas, hedonistas (que buscam prazer), poderosas, aventureiras, abertas e autônomas.

A pesquisa, conduzida por uma equipe que inclui o professor Caleb Warren, da Universidade do Arizona, revelou algo surpreendente: independentemente de onde viviam, da idade, renda, educação ou gênero, os participantes compartilhavam ideias semelhantes sobre o que é ser “cool”.

“O que me surpreendeu foi o fato de que o resultado foi praticamente o mesmo em todos os lugares”, disse Warren, que estuda psicologia do consumidor há 20 anos, ao jornal The New York Times.

‌



Os participantes precisavam reconhecer a palavra “cool” em inglês, sem tradução, o que sugere que o conceito já está enraizado em muitas culturas, especialmente em países ocidentais ricos, como os Estados Unidos.

Para Joseph Henrich, antropólogo de Harvard que não participou do estudo, isso reflete a influência global da cultura norte-americana. “O sucesso americano levou à difusão de estilos musicais e uma imensa quantidade de conteúdo cultural, incluindo, aparentemente, o conceito de cool”, explicou ao Times.

‌



‘Cool’ versus bom: qual a diferença?

Para entender o que torna alguém distintamente “cool”, os pesquisadores pediram aos participantes que pensassem em quatro tipos de pessoas: uma “cool”, uma não “cool”, uma boa e uma não boa.

Depois, eles avaliaram essas pessoas com base em 15 atributos diferentes. Os resultados mostraram que pessoas “cool” e boas compartilham algumas características, mas há diferenças claras.

‌



Enquanto pessoas boas são vistas como mais conformistas, tradicionais, calorosas, agradáveis, universalistas (que valorizam a igualdade), conscienciosas e calmas, as “cool” se destacam pela atitude ousada e independente.

Limitações e reflexões

O estudo tem limitações. Pessoas que não conheciam a palavra “cool” foram excluídas, o que impede conclusões sobre o uso do termo em diferentes culturas ou se ser “cool” garante maior status social em todos os contextos.

Além disso, a idade média dos participantes era de cerca de 30 anos, o que pode não refletir a percepção de outras faixas etárias.

Outras pesquisas apontam que traços valorizados variam entre culturas. “Fatores como a agressividade nos dão um status mais alto em algumas culturas ocidentais e, simultaneamente, nos dão menos status no Oriente”, disse Mitch Prinstein, chefe de psicologia da APA.

Ser ‘cool’ vale a pena?

O desejo de ser “cool” é especialmente forte na adolescência, influenciando escolhas como o que comprar, quem admirar e até como falar ou se divertir. No entanto, os pesquisadores alertam que buscar esse status pode ter um lado negativo.

Um estudo de 2014, por exemplo, mostrou que adolescentes que agiam de forma “radical” para parecerem “cool” enfrentavam problemas na vida adulta, como dificuldades com álcool, drogas e relacionamentos.

Prinstein reforça que, enquanto ser “cool” pode trazer popularidade na juventude, é a aceitação genuína que leva ao sucesso a longo prazo.

“Status é dominância, visibilidade, atenção”, disse ele. “Mas o quão bem-quisto você é contribui para o sucesso a longo prazo. Mesmo o mais ‘sem graça’ provavelmente se sairá bem se tiver pelo menos um amigo próximo”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp