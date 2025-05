Mustang GTD quebra o próprio recorde em Nürburgring Esportivo ficou 5,5s mais rápido na pista alemã Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 17/05/2025 - 11h00 ) twitter

Ford/Divulgação

O Ford Mustang foi o único Muscle car que sobreviveu na escola norte-americana além do Corvette. E depois de percorrer em 7 minutos o circuito de Nürburgring, o Ford Mustang GTD conseguiu abaixar 5,5 segundos de seu próprio tempo de pista.

Ford/Divulgação

Com o tempo de 6 minutos e 52,072 segundos, subiu do sexto para o quarto lugar no ranking de carros esportivos de produção no circuito alemão.

Ford/Divulgação

A equipe da Ford passou os últimos meses analisando onde poderia melhorar o esportivo e as mudanças incluíram um ajuste de chassi, com maior rigidez torcional, hardware, alinhamento de suspensão, ajustes aerodinâmicos para melhorar a downforce, calibração do trem de força, comportamento revisado do ABS e do controle de tração e um novo desenvolvimento dos amortecedores com válvula ativa.

Ford/Divulgação

De acordo com a Ford, essas mudanças foram feitas após uma revisão segundo a segundo da prova realizada em agosto em Nürburgring. Elas foram introduzidas primeiro no simulador e depois quando a equipe retornou ao circuito para realizar o seu segundo teste na pista com tempo bom, em abril. Dirk Müller, piloto da Multimatic Motorsports, conduziu testes adicionais de simulação.

Ford/Divulgação

A versão final do Mustang GTD começará sua produção neste trimestre. No entanto, não há previsão de comercialização do GTD no Brasil.

