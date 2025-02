Prefeito perde para candidata fantoche em eleição municipal na Rússia Líder da cidade Berezovsky disputou a reeleição contra sua funcionária e esposa de seu motorista particular Internacional|Do R7 04/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Yulia Maslakova (esq.) foi eleita prefeita, ao invés de Yevgeny Pistsov Reprodução/ruskompromat.info

O prefeito de Berezovsky, na Rússia, perdeu as eleições locais para sua “candidata fantoche”. A adversária é, na verdade, subordinada ao prefeito Yevgeny Pistsov e esposa de seu motorista pessoal.

O prefeito da cidade é eleito por votação no conselho municipal, onde a esmagadora maioria pertence ao partido Rússia Unida, de Vladimir Putin e do próprio Pistsov. Os parlamentares só podem eleger o prefeito a partir de uma lista de candidatos aprovada por uma comissão especial de seleção.

No final, apenas Pistsov e Yulia Maslakova, chefe do departamento de desenvolvimento de investimentos da administração municipal e esposa do motorista pessoal de Yevgeny Pistsov, chegaram à votação final. Na eleição do último dia 30, Maslakova r ecebeu 17 votos dos deputados, enquanto seu oponente recebeu apenas seis.

Ninguém esperava que Maslakova vencesse. Ela chegou a dizer para a imprensa local que concorria como “parceira de treino” de Pistsov.

‌



Agora, Maslakova tenta recusar o cargo, afirmando que não trabalhará em uma “atmosfera de conflito”, segundo o jornal russo Kommersant .

Se Maslakova não comparecer para tomar posse como prefeita em 15 dias, novas eleições locais serão realizadas.

Há dúvidas se Yevgeny Pistsov consiga um novo mandato, por causa do resultado desta eleição. Acredita-se que a eleição de Maslakova foi uma retaliação ao atual prefeito por não permitir que candidatos escolhidos pelos parlamentares pudessem concorrer.