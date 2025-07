Professora de 26 anos é acusada de ter relações sexuais com estudante de 16 anos Docente americana teria contado a colega sobre relacionamento com aluno e acabou sendo denunciada à polícia Internacional|Do R7 01/07/2025 - 12h35 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h35 ) twitter

Se condenada, Jocelyn Sanroman pode pegar até 15 anos de prisão Oakland County Jail

Uma professora de Pontiac, no estado americano do Michigan, foi formalmente acusada de manter um relacionamento sexual com um estudante.

Jocelyn Sanroman, de 26 anos, confessou ter tido relações com um adolescente de 16 anos.

Os atos sexuais teriam ocorrido em 2023, período em que Jocelyn atuava como professora na Oakside Prep Academy. A escola está localizada em Waterford Township, na região de Detroit, e é reconhecida por seus altos padrões acadêmicos.

‌



O desenrolar do caso se deu de forma peculiar: promotores revelaram que Jocelyn teria confidenciado a outro professor sobre o relacionamento sexual com o aluno. Foi esse colega quem informou a polícia, desencadeando a investigação.

‌



Karen McDonald, promotora do Condado de Oakland, se manifestou publicamente sobre o ocorrido, expressando profunda consternação. “Esta ré é acusada de usar sua posição de autoridade para explorar uma vítima menor de idade”, declarou McDonald, sublinhando a seriedade das alegações e o impacto que elas causam na confiança pública.

‌



A promotora, que também tem um histórico como professora, elogiou a atitude do colega que denunciou Jocelyn. “Essas alegações representam a quebra máxima de confiança depositada nos educadores pelos pais e pela comunidade. Como ex-professora, aplaudo quem contatou a polícia sobre esta situação, protegendo outros alunos de exploração futura”, afirmou McDonald.

Se condenada pela acusação de conduta sexual criminosa de terceiro grau, Jocelyn Sanroman pode enfrentar uma pena de até 15 anos de prisão. As leis do estado de Michigan são reconhecidamente severas em relação a crimes envolvendo menores de idade e abuso de posição.

A Oakside Prep Academy, onde Jocelyn lecionava, faz parte do sistema National Heritage Academies. Esta rede educacional promove ativamente um programa denominado “Foco Moral”, que, segundo o site da escola, visa ajudar os alunos a “discernir e apreciar a diferença entre o certo e o errado”.

