Quais os truques de Kim Jong-un para enviar mais soldados à guerra da Ucrânia? Regime aumentou idade limite para alistamento e encareceu certificados médicos de isenção ao serviço militar Internacional|Do R7 29/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/01/2025 - 02h00 )

Kim Jong-un desfila diante de soldados norte-coreanos em Pyongyang Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

A Coreia do Norte tem se esforçado para enviar mais soldados à guerra da Ucrânia , segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS, na sigla em inglês), que monitora as ações militares do país vizinho.

Embora o órgão não tenha dado detalhes sobre os esforços de Kim Jong-un, a imprensa local diz que as ações incluem o aumento da idade limite para o alistamento militar e o encarecimento de certificados médicos usados para evitar o recrutamento.

Essas medidas, ainda de acordo com a imprensa sul-coreana, geraram descontentamento generalizado entre os moradores da Coreia do Norte, que agora temem ainda mais que os jovens sejam enviados para lutar na guerra.

Cerca de 12 mil soldados de Kim Jong-un já foram enviados para a Rússia , segundo a inteligência dos EUA e da Coreia do Sul. Aproximadamente 3 mil deles já morreram ou foram feridos , de acordo com as estimativas dos dois países.

‌



Truques

Na Coreia do Norte, homens e mulheres fisicamente aptos são obrigados a servir por 10 e 7 anos, respectivamente, assim que saem do ensino médio, a partir dos 18 anos de idade. Mas uma parte deles posterga o alistamento por anos.

Isso porque a legislação do país permite que aqueles considerados inaptos no momento do recrutamento possam postergar o serviço até que sua condição seja reavaliada. É o que ocorre, por exemplo, com jovens diagnosticados com doenças, que têm altura inadequada (menos que os 1,45 m obrigatórios) ou que cursam o ensino superior.

‌



Até dezembro do ano passado, caso continuassem inaptos até os 23 anos, esses jovens se tornavam definitivamente isentos do serviço militar. Mas Kim Jong-un resolveu ampliar a idade máxima da regra para 25 anos, o que tornou a isenção definitiva um desafio ainda maior.

Uma estratégia comum para adiar o recrutamento no país é a compra de certificados médicos falsos, que declaram doenças como tuberculose. Mas o governo também tem dificultado essa prática, segundo a imprensa internacional.

‌



Moradores ouvidos pela Radio Free Asia disseram que o preço dos diagnósticos subiu de US$ 100 para US$ 500 (de R$ 600 a R$ 3 mil, aproximadamente). Eles também afirmaram que os exames de saúde obrigatórios agora ocorrem com mais frequência -- a cada três meses, em algumas regiões.

“Com os preços altos e os testes sendo feitos a cada três meses, muitos não têm escolha a não ser se alistar”, disse um morador da província de Pyongan do Norte.

Para se ter uma ideia, o ganho mensal médio de um norte-coreano gira em torno de US$ 1 e US$ 3 (entre R$ 6 e R$ 18, aproximadamente), o que torna praticamente inviável conseguir um certificado médico.

Desespero das famílias

A pressão para aumentar o contingente militar ocorre em meio a relatos de baixas intensas das tropas da Coreia do Norte enviadas para a guerra da Ucrânia -- embora Pyongyang e Moscou não reconheçam oficialmente o envolvimento norte-coreano no conflito.

O cenário tem causado desespero entre os pais de jovens em idade militar, que temem que seus filhos sejam enviados ao conflito e nunca mais voltem . “Os pais estão vendendo suas casas e todos os seus bens para evitar que seus filhos sejam alistados”, contou um morador da província de Ryanggang à Radio Free Asia.

O serviço militar obrigatório na Coreia do Norte vai além de atividades militares. Ele também inclui trabalho forçado em fazendas e obras públicas do país. Com a possibilidade de seus filhos serem enviados à Rússia, o sentimento de injustiça entre os moradores é latente.

A insatisfação com as medidas também alimenta a indignação contra Kim Jong-un, visto como responsável por sacrificar a juventude do país em um conflito externo. “As pessoas estão furiosas com um governo que manda nossos filhos para a guerra da Rússia enquanto continuamos sofrendo aqui”, disse um morador.