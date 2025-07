Quais países não precisam de visto para entrar nos EUA? Confira lista Para participar do programa, países precisam atender critérios rigorosos estabelecidos pelos Estados Unidos Internacional|Do R7 29/07/2025 - 19h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 19h38 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Cidadãos de 44 países podem entrar nos EUA sem visto por até 90 dias através do Visa Waiver Program.

Na América do Sul, somente o Chile faz parte do programa; a Argentina busca reintegração após ser retirada em 2002.

Participação no programa exige critérios rigorosos, como baixa rejeição de vistos e cooperação em segurança.

Canadenses não necessitam de visto, enquanto moradores de Bermudas podem ficar até 180 dias nos EUA sem visto.

Donald Trump endureceu a política de concessão de vistos desde que reassumiu a Casa Branca Jacqueline Macou/Pixabay

Cidadãos de 44 países podem viajar aos Estados Unidos sem visto para turismo ou negócios por até 90 dias. O benefício é oferecido pelo programa de isenção de visto conhecido como Visa Waiver Program. Os estrangeiros devem apresentar autorização prévia por meio do sistema eletrônico Esta, que exige preenchimento de dados e aprovação do governo americano.

Na América do Sul, apenas o Chile integra atualmente o programa. A Argentina já fez parte da lista até 2002, mas foi retirada após a crise econômica de 2001. O país tenta retomar sua inclusão. O presidente Javier Milei se reuniu recentemente com uma representante do governo americano responsável por temas migratórios para iniciar o processo de reintegração.

Para participar do programa, os países precisam atender critérios rigorosos estabelecidos pelos Estados Unidos. Entre eles estão uma baixa taxa de rejeição de vistos, cooperação com autoridades americanas em temas de segurança e antiterrorismo e histórico de respeito às regras migratórias.

Cidadãos do Canadá e de Bermudas seguem regras próprias. Os canadenses não precisam de visto temporário de não imigrante, salvo em casos específicos. Já os moradores de Bermudas podem permanecer nos Estados Unidos sem visto por até 180 dias.

Confira os países que têm isenção de visto para os EUA

Andorra Austrália Áustria Bélgica Bermudas Brunei Canadá Chile Croácia República Tcheca Dinamarca Estônia Finlândia França Alemanha Grécia Hungria Islândia Irlanda Israel Itália Japão Letônia Liechtenstein Lituânia Luxemburgo Malta Mônaco Holanda Nova Zelândia Noruega Polônia Portugal Qatar San Marino Cingapura Eslováquia Eslovênia Coreia do Sul Espanha Suécia Suíça Taiwan Reino Unido

