Qual é o poder real das Forças Armadas da Venezuela? Entenda em 5 pontos

Corpo armado do regime foi moldado mais para controle doméstico do que para enfrentar forças estrangeiras, dizem especialistas

Internacional|Do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • O governo venezuelano apresenta as Forças Armadas como um pilar do regime de Nicolás Maduro, com investimentos em armamentos e alianças estratégicas.
  • Sanções internacionais e a falta de manutenção questionam a capacidade operacional das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB), que estão mais voltadas para o controle interno.
  • A Venezuela possui um arsenal robusto, mas problemas de manutenção e falta de treinamento afetam a efetividade de suas forças aéreas e navais.
  • A FANB é composta por diversas instituições militares e milícias com foco em controle de protestos, segurança de fronteiras e sustentação do regime.

Força venezuelana é composta por Exército, Marinha, Aviação, Guarda Nacional e Milícia
Força venezuelana é composta por Exército, Marinha, Aviação, Guarda Nacional e Milícia

O poder militar da Venezuela é frequentemente apresentado pelo governo como um dos pilares do regime de Nicolás Maduro. O país investiu pesado em armamentos durante os anos de bonança petrolífera e firmou alianças estratégicas com Rússia, China e Irã.

No entanto, sanções internacionais, queda da produção de petróleo e falta de manutenção do aparato militar colocam em dúvida a real capacidade operacional das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB). Analistas afirmam que a estrutura foi moldada mais para controle doméstico do que para enfrentar forças estrangeiras.

A seguir, cinco pontos que ajudam a entender o poder militar venezuelano.

Modernização com apoio da Rússia

Nas últimas duas décadas, Caracas reforçou laços militares com Moscou. A Rússia forneceu caças Sukhoi Su-30, helicópteros de transporte e ataque, sistemas de defesa aérea, mísseis e milhares de fuzis Kalashnikov. Também enviou conselheiros para treinar soldados venezuelanos no uso e manutenção dos equipamentos.


O apoio permitiu à Venezuela montar um arsenal robusto, que inclui 92 tanques T-72B1, 150 veículos blindados BTR-80A e sistemas de artilharia como o BM-21 Grad.

Frota naval diversificada

A Marinha venezuelana opera no Mar do Caribe e no Atlântico com cerca de 76 navios e 20 aeronaves. A frota inclui fragatas de mísseis guiados, navios de patrulha oceânica, embarcações de emergência e dois submarinos da classe Sabalo.


Parte significativa dos navios é de origem espanhola, complementada por lanchas de combate russas e chinesas. Apesar da diversidade, problemas de manutenção e modernização reduzem a capacidade de projeção naval, avaliam especialistas.

Força aérea em xeque

O grande destaque da aviação venezuelana são os Sukhoi Su-30, complementados por caças F-16 de origem americana e aeronaves chinesas K-8.


A frota conta ainda com helicópteros russos Mil Mi-17 e Mi-35. No entanto, segundo especialistas, a falta de treinamento adequado e a dificuldade de manter peças de reposição comprometem a efetividade o arsenal aéreo.

Milícias numerosas

Criadas por Hugo Chávez e expandidas por Maduro, as milícias reúnem cerca de cinco milhões de reservistas, segundo números oficiais.

Seu papel, porém, é considerado mais político do que militar. Com pouco treinamento e armamento limitado, elas atuam principalmente como instrumento de mobilização e sustentação do regime.

Durante crises políticas, como em 2018 e na disputa pelo poder com Juan Guaidó, essas forças foram fundamentais para mostrar apoio interno ao governo de Maduro.

Estrutura voltada para controle interno

A FANB é composta por Exército, Marinha, Aviação, Guarda Nacional e Milícia. Na prática, a estrutura funciona de forma semelhante ao modelo cubano, com foco no controle de protestos, segurança de fronteiras e contenção de manifestações populares.

O site GFP (Global Fire Power), especializado em análises militares, que utiliza estatísticas ou estimativas oficiais, classifica a Venezuela em 50º lugar em poder militar no ranking de 2025, entre 145 países.

Há aproximadamente 125 a 150 mil membros ativos das forças armadas venezuelanas.

Na força aérea venezuelana há 20 mil integrantes, enquanto 25.500 militares estão à disposição da Marinha.

Últimas


