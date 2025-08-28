Qual é o poder real das Forças Armadas da Venezuela? Entenda em 5 pontos Corpo armado do regime foi moldado mais para controle doméstico do que para enfrentar forças estrangeiras, dizem especialistas Internacional|Do R7 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O governo venezuelano apresenta as Forças Armadas como um pilar do regime de Nicolás Maduro, com investimentos em armamentos e alianças estratégicas.

Sanções internacionais e a falta de manutenção questionam a capacidade operacional das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB), que estão mais voltadas para o controle interno.

A Venezuela possui um arsenal robusto, mas problemas de manutenção e falta de treinamento afetam a efetividade de suas forças aéreas e navais.

A FANB é composta por diversas instituições militares e milícias com foco em controle de protestos, segurança de fronteiras e sustentação do regime. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Força venezuelana é composta por Exército, Marinha, Aviação, Guarda Nacional e Milícia FANB

O poder militar da Venezuela é frequentemente apresentado pelo governo como um dos pilares do regime de Nicolás Maduro. O país investiu pesado em armamentos durante os anos de bonança petrolífera e firmou alianças estratégicas com Rússia, China e Irã.

No entanto, sanções internacionais, queda da produção de petróleo e falta de manutenção do aparato militar colocam em dúvida a real capacidade operacional das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB). Analistas afirmam que a estrutura foi moldada mais para controle doméstico do que para enfrentar forças estrangeiras.

A seguir, cinco pontos que ajudam a entender o poder militar venezuelano.

Modernização com apoio da Rússia

Nas últimas duas décadas, Caracas reforçou laços militares com Moscou. A Rússia forneceu caças Sukhoi Su-30, helicópteros de transporte e ataque, sistemas de defesa aérea, mísseis e milhares de fuzis Kalashnikov. Também enviou conselheiros para treinar soldados venezuelanos no uso e manutenção dos equipamentos.

‌



O apoio permitiu à Venezuela montar um arsenal robusto, que inclui 92 tanques T-72B1, 150 veículos blindados BTR-80A e sistemas de artilharia como o BM-21 Grad.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Frota naval diversificada

A Marinha venezuelana opera no Mar do Caribe e no Atlântico com cerca de 76 navios e 20 aeronaves. A frota inclui fragatas de mísseis guiados, navios de patrulha oceânica, embarcações de emergência e dois submarinos da classe Sabalo.

‌



Parte significativa dos navios é de origem espanhola, complementada por lanchas de combate russas e chinesas. Apesar da diversidade, problemas de manutenção e modernização reduzem a capacidade de projeção naval, avaliam especialistas.

Força aérea em xeque

O grande destaque da aviação venezuelana são os Sukhoi Su-30, complementados por caças F-16 de origem americana e aeronaves chinesas K-8.

‌



A frota conta ainda com helicópteros russos Mil Mi-17 e Mi-35. No entanto, segundo especialistas, a falta de treinamento adequado e a dificuldade de manter peças de reposição comprometem a efetividade o arsenal aéreo.

Milícias numerosas

Criadas por Hugo Chávez e expandidas por Maduro, as milícias reúnem cerca de cinco milhões de reservistas, segundo números oficiais.

Seu papel, porém, é considerado mais político do que militar. Com pouco treinamento e armamento limitado, elas atuam principalmente como instrumento de mobilização e sustentação do regime.

Durante crises políticas, como em 2018 e na disputa pelo poder com Juan Guaidó, essas forças foram fundamentais para mostrar apoio interno ao governo de Maduro.

Estrutura voltada para controle interno

A FANB é composta por Exército, Marinha, Aviação, Guarda Nacional e Milícia. Na prática, a estrutura funciona de forma semelhante ao modelo cubano, com foco no controle de protestos, segurança de fronteiras e contenção de manifestações populares.

O site GFP (Global Fire Power), especializado em análises militares, que utiliza estatísticas ou estimativas oficiais, classifica a Venezuela em 50º lugar em poder militar no ranking de 2025, entre 145 países.

Há aproximadamente 125 a 150 mil membros ativos das forças armadas venezuelanas.

Na força aérea venezuelana há 20 mil integrantes, enquanto 25.500 militares estão à disposição da Marinha.

Perguntas e Respostas Qual é a importância do poder militar da Venezuela? O poder militar da Venezuela é considerado um dos pilares do regime de Nicolás Maduro, com investimentos significativos em armamentos durante períodos de bonança petrolífera e alianças estratégicas com países como Rússia, China e Irã. Quais são os desafios enfrentados pelas Forças Armadas da Venezuela? As Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB) enfrentam desafios como sanções internacionais, queda na produção de petróleo e falta de manutenção, o que levanta dúvidas sobre sua real capacidade operacional. Como a Venezuela fortaleceu suas relações militares com a Rússia? Nos últimos 20 anos, a Venezuela reforçou laços militares com a Rússia, que forneceu caças Sukhoi Su-30, helicópteros, sistemas de defesa aérea e armamentos, além de enviar conselheiros para treinar soldados venezuelanos. Qual é a composição da Marinha venezuelana? A Marinha da Venezuela opera no Mar do Caribe e no Atlântico com cerca de 76 navios e 20 aeronaves, incluindo fragatas de mísseis guiados e submarinos da classe Sabalo. No entanto, problemas de manutenção afetam sua capacidade de projeção naval. Como está estruturada a aviação militar da Venezuela? A aviação venezuelana é destacada pelos caças Sukhoi Su-30, complementados por F-16 e aeronaves chinesas K-8. Apesar disso, a falta de treinamento e dificuldades na manutenção comprometem a efetividade do arsenal aéreo. Qual é o papel das milícias na Venezuela? As milícias, criadas por Hugo Chávez e expandidas por Maduro, reúnem cerca de cinco milhões de reservistas e têm um papel mais político do que militar, atuando como instrumento de mobilização e apoio ao regime durante crises políticas. Como é a estrutura das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas? A FANB é composta por Exército, Marinha, Aviação, Guarda Nacional e Milícia, funcionando de forma semelhante ao modelo cubano, com foco em controle de protestos e segurança de fronteiras. Qual é a classificação da Venezuela em termos de poder militar? De acordo com o site GFP (Global Fire Power), a Venezuela ocupa o 50º lugar em poder militar no ranking de 2025, entre 145 países, com aproximadamente 125 a 150 mil membros ativos nas forças armadas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp