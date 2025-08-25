Envio de navios para costa da Venezuela seria 'cortina de fumaça' para interesses maiores de Trump
Especialista aponta rivalidade política e acesso contínuo ao petróleo venezuelano como motivações do presidente americano
A professora Regiane Bressan, especialista em relações internacionais, afirma que a justificativa de Donald Trump de colocar navios americanos na costa da Venezuela para combater o narcotráfico é apenas uma 'cortina de fumaça' para interesses maiores dos Estados Unidos.
Em entrevista ao Jornal da Record News de sexta-feira (22), Regiane explica que um dos motivos seria a rivalidade entre os países desde a época de Hugo Chaves e que se estendeu ao longo do governo de Nicolás Maduro, especialmente pela aproximação crescente com Rússia e China. Outro fator seria garantir acesso contínuo ao petróleo venezuelano.
A especialista pondera que Brasil e Colômbia, por exemplo, não têm interesse em apoiar um conflito na região, o que deve levar a tentativas de negociação conjunta na América Latina. "Os Estados Unidos têm muito mais interesse na Venezuela do que simplesmente dizer que quer combater o narcotráfico", completa.
Últimas