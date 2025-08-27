Logo R7.com
Trump diz estar preparado para impor novas sanções econômicas contra a Rússia em busca de trégua

Presidente norte-americano quer conversas individuais entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin; especialista explica possíveis efeitos da decisão

Conexão Record News|Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está preparado para impor sanções econômicas contra a Rússia se Putin não concordar com um cessar-fogo na guerra na Ucrânia. Trump também busca conversas individuais entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Embora Zelensky tenha concordado em princípio com as conversas, Putin não concorda.

O Kremlin, então, sugeriu que a reunião não está prevista no momento. Trump afirmou que impor sanções à Rússia será uma guerra econômica, e que ele espera não ter que tomar essa decisão.

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (27), Giovana Branco, doutoranda em ciência política e pesquisadora de política russa, afirma que existem “inúmeros pacotes de sanção contra a Rússia e nenhum deles foi suficientemente forte para, de fato, parar os esforços de guerra russos”. 


A especialista destaca ainda que, caso Trump queira agir como mediador do conflito, “ele não pode atacar nenhum dos lados nesse processo”.

