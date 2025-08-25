Logo R7.com
Venezuela


Maduro prolonga prazo para alistamento de milícias na Venezuela em resposta aos EUA

A expectativa do governo venezuelano é de chegar ao número de 4,5 milhões de milicianos

Hora News|Do R7

Após o envio de três navios militares norte-americanos para perto da costa da Venezuela, Nicolás Maduro investe em aumentar a milícia venezuelana como resposta pela movimentação de Donald Trump. Foram anunciados mais dois dias de alistamento. A convocação vai ser feita na sexta-feira (29) e no sábado (30).

Com a afirmação de ser o primeiro passo para ativar o sistema de defesa nacional contra a ameaça dos Estados Unidos, o líder venezuelano, por meio de uma publicação nas redes, afirmou que a campanha de alistamento para a milícia irá servir para “defender o direito à paz, à soberania e a um futuro esplêndido”.

De acordo com as informações, o alistamento é para todos os reservistas e voluntários, tendo como expectativa angariar aproximadamente 4,5 milhões de pessoas.

