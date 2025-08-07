Quem é a falsa enfermeira presa após atender mais de 4.000 pacientes nos EUA Autumn Bardisa foi detida na Flórida por atuar como enfermeira sem licença, usando documentos falsos e identidade de outra profissional Internacional|Do R7 07/08/2025 - 15h53 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h53 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Autumn Bardisa, de 29 anos, foi presa na Flórida por atuar como enfermeira sem licenças.

Atendeu 4.486 pacientes em dois anos, usando documentos falsos e identidades de outra profissional.

Suspeitas surgiram quando se candidatou a uma promoção e sua licença confiscada era vencida.

Bardisa enfrenta múltiplas acusações por fraude médica e terá audiência marcada para setembro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Autumn Bardisa, de 29 anos, foi detida na Flórida por atuar como enfermeira sem licença Divulgação/Gabinete do Xerife do Condado de Flagler

Uma mulher de 29 anos, identificada como Autumn Bardisa, foi presa na terça-feira (5) na Flórida, nos Estados Unidos, acusada de se passar por enfermeira e atender 4.486 pacientes sem possuir licença profissional.

Bardisa trabalhou por quase dois anos no hospital AdventHealth Palm Coast Parkway, onde enganou a administração com documentos falsos e a identidade de outra enfermeira, segundo informações do jornal New York Post e do canal de notícias norte-americano NBC News.

O caso veio à tona quando Bardisa se candidatou a uma promoção no início deste ano, o que levantou suspeitas entre colegas. Uma funcionária verificou sua licença e descobriu que ela possuía apenas uma credencial vencida de auxiliar de enfermagem.

A administração do hospital confirmou que Bardisa nunca apresentou a certidão de casamento que justificaria a discrepância em seu nome, usada como parte do golpe, e a demitiu em 22 de janeiro.

‌



Ela começou a trabalhar no hospital em julho de 2023, como técnica de enfermagem avançada, sob supervisão de enfermeiros registrados. Para conseguir o emprego, alegou ter concluído a formação necessária para ser enfermeira registrada, mas não havia passado no exame nacional de licenciamento.

Bardisa forneceu um número de licença que pertencia a outra enfermeira, também chamada Autumn, que trabalhava em outro hospital da rede AdventHealth, segundo as autoridades.

‌



O xerife do condado de Flagler, Rick Staly, classificou o caso como “um dos mais perturbadores de fraude médica” investigados. “Essa mulher potencialmente colocou milhares de vidas em risco ao fingir ser alguém que não era”, disse em comunicado.

De acordo com a NBC News, Bardisa enfrenta sete acusações de exercício ilegal da profissão de saúde e sete por uso fraudulento de informações pessoais. A audiência foi marcada para o dia 2 de setembro.

