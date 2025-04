Quem é o bebê ‘influencer’ de 2 anos que morreu em acidente de carro nos EUA Preston Ordone, conhecido como “Okay Baby”, viajava com os pais, que estão internados, quando o veículo bateu em uma árvore Internacional|Do R7 29/04/2025 - 08h45 (Atualizado em 29/04/2025 - 08h45 ) twitter

Preston Ordone, conhecido como "Okay Baby", morreu em acidente de carro nos EUA Reprodução/Instagram/@kate_ordone

Preston Ordone, um bebê de apenas 2 anos que ficou conhecido como “Okay Baby” nas redes sociais, morreu em um trágico acidente de carro na última quinta-feira (24) em Louisiana, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela Polícia Estadual.

Sensação no TikTok e no Instagram, o menino aparecia em vídeos brincando, pulando em poças d’água ou simplesmente respondendo “ok” à mãe, Katelynn, antes de fazer o oposto do que ela pedia.

Segundo as autoridades, o carro em que a família estava saiu da estrada e colidiu com uma árvore. Preston, que estava no banco traseiro, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

A polícia informou que o menino estava “incorretamente preso em uma cadeirinha de segurança”. O avô de Preston, Glen Norris, contestou a declaração, afirmando ao jornal NOLA.com que uma testemunha no local confirmou que a cadeirinha estava devidamente instalada. Ele classificou a nota da polícia como “dolorosa”.

‌



Os pais de Preston, Katelynn, de 25 anos, e Jaelen Ordone, de 27, sofreram ferimentos graves e permanecem internados em hospitais diferentes, de acordo com a emissora norte-americana NBC News.

Segundo uma atualização publicada no domingo (27) por familiares na conta de Katelynn no TikTok, ela sofreu múltiplas fraturas e uma concussão grave, mas conseguiu andar pela primeira vez no domingo.

‌



Jaelen passou por uma cirurgia de emergência em uma das pernas, onde foram colocados pinos e um fixador externo. A filha mais velha do casal, Paisley, de 7 anos, que também aparecia nos vídeos da família, estava na escola no momento do acidente.

A causa do acidente ainda está sob investigação, segundo a Polícia Estadual da Louisiana.

‌



‘Influencer’ mirim

Preston, carinhosamente chamado de “Okay Baby”, ganhou fama com vídeos postados por Katelynn desde 2023. Um dos mais recentes, no TikTok, alcançou mais de 44 milhões de visualizações.

Vestido com macacões e com um jeito travesso, o menino cativava seguidores ao dizer “ok” para a mãe antes de desobedecê-la de forma divertida. Katelynn acumula mais de 410 mil seguidores no TikTok e 165 mil no Instagram, onde compartilhava momentos da família.

“Preston conquistou o coração de muitas pessoas online com seu espírito alegre e vídeos cativantes, tornando-se uma figura querida nas redes sociais”, disse a família em uma página criada para arrecadar fundos para despesas médicas. Até esta segunda-feira (28), a campanha já havia coletado mais de US$ 30 mil (cerca de R$ 168 mil), segundo a imprensa local.

