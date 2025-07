Quem é o ex-ministro da Costa Rica acusado nos EUA de conspiração e tráfico de cocaína Acusação alega que Gamboa Sanchez auxiliou traficantes na distribuição e transporte dos entorpecentes Internacional|Do R7 13/07/2025 - 15h49 (Atualizado em 13/07/2025 - 15h50 ) twitter

Celso Gamboa Sanchez, de 49 anos, arda o processo de extradição Polícia da Costa Rica

O ex-ministro da Segurança Pública da Costa Rica, Celso Gamboa Sanchez, de 49 anos, foi acusado por autoridades dos Estados Unidos de envolvimento em uma conspiração internacional para fabricar e distribuir cocaína com destino ao território americano. Gamboa foi detido no final de junho, em San Jose, após um pedido de extradição feito pelo governo dos EUA.

“A acusação alega que Gamboa Sanchez conspirou e auxiliou outros traficantes internacionais de drogas na fabricação, distribuição e transporte de quantidades significativas de cocaína, grande parte da qual foi traficada através da Costa Rica e, por fim, para os Estados Unidos para posterior distribuição”, diz a nota da procuradoria do Texas.

A prisão ocorreu após uma acusação formal apresentada por um júri federal no Distrito Leste do Texas. O documento responsabiliza Gamboa por conspirar com outros envolvidos no tráfico internacional de drogas para facilitar o envio de grandes quantidades de cocaína, parte delas transportadas através da Costa Rica. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que o ex-ministro também teria auxiliado na logística e distribuição da droga.

Além de Gamboa, Edwin Lopez Vega, suposto parceiro do ex-ministro, foi detido na região do Caribe, ao sul da Costa Rica. Ambos são apontados como integrantes de uma rede internacional que operava o envio da substância ilícita em direção aos Estados Unidos.

Celso Gamboa Sanchez ocupou diversos cargos públicos ao longo da carreira. Em 2014, foi nomeado ministro da Segurança Pública, com responsabilidade direta sobre a prevenção do crime no país. Entre 2016 e 2018, atuou como juiz. Ele segue preso na Costa Rica, enquanto aguarda o processo de extradição.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos não informou se Gamboa possui representação legal no momento.

Nos Estados Unidos, a acusação federal não constitui prova de culpa. Todos os réus são presumidos inocentes até que se prove o contrário.

Se condenados, Gamboa Sanchez e Lopez Vega podem pegar no mínimo dez anos e no máximo prisão perpétua em prisão federal nos EUA.

