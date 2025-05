Quem é o homem que quebrou recorde mundial ao escalar o Everest 31 vezes Kami Rita Sherpa, nepalês de 55 anos, superou própria marca como alpinista que mais vezes alcançou cume da montanha Internacional|Do R7 27/05/2025 - 11h38 (Atualizado em 27/05/2025 - 11h38 ) twitter

Kami Rita Sherpa, nepalês de 55 anos, escalou o Monte Everest pela 31ª vez Divulgação/Kami Rita Sherpa

O alpinista nepalês Kami Rita Sherpa, conhecido como “Homem do Everest”, quebrou seu próprio recorde mundial ao alcançar o cume do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, pela 31ª vez nesta terça-feira (27).

A façanha ocorreu enquanto Kami guiava um grupo de oficiais do exército indiano, disse a Seven Summit Treks, empresa que organizou a expedição, à agência de notícias AFP.

“Enormes parabéns ao lendário Kami Rita Sherpa por sua 31ª ascensão bem-sucedida ao Everest, o maior número de ascensões de uma pessoa na história”, celebrou a Seven Summit Treks em comunicado.

“Kami Rita Sherpa não precisa de apresentação. Ele não é apenas um herói da escalada nacional, mas um símbolo global do Everest”, acrescentou.

‌



Nascido em 1970, Kami Rita escalou o Everest pela primeira vez em 1994, como funcionário de uma expedição comercial. Desde então, ele tem subido a montanha quase todos os anos, guiando clientes, segundo a rede britânica BBC.

Em alguns anos, como em 2023 e 2024, ele chegou ao cume duas vezes. “Estou apenas trabalhando”, disse ele à AFP em maio de 2024, após suas 29ª e 30ª escaladas. “Fico feliz pelo recorde, mas os recordes eventualmente são quebrados. Estou mais feliz porque minhas ascensões ajudam o Nepal a ser reconhecido no mundo.”

‌



Seu concorrente mais próximo, o também nepalês Pasang Dawa, escalou o Everest 29 vezes, a última na semana passada, segundo a BBC. Outro feito também marcou a temporada: Tashi Gyalzen Sherpa completou quatro expedições ao cume em apenas 15 dias, a mais recente na última sexta-feira (23), de acordo com a AFP.

A temporada de escaladas – que ocorre na primavera do Hemisfério Norte (outono no Brasil) – está chegando ao fim. Mais de 500 alpinistas e guias alcançaram o topo, de acordo com o departamento de turismo do Nepal, que este ano emitiu mais de 1.000 autorizações para escaladas.

‌



O aumento nas tentativas de escalada tem gerado preocupações com superlotação e impacto ambiental. No ano passado, as autoridades nepalesas introduziram uma regra exigindo que os alpinistas coletem suas próprias fezes e as levem de volta ao acampamento base para descarte, segundo a BBC.

