Quem era o brasileiro que servia ao Exército de Israel e morreu em Gaza? Ariel Lubliner atuava como sargento e morreu aos 34 anos Internacional|Do R7, com Estadão Conteúdo 31/08/2025 - 10h20 (Atualizado em 31/08/2025 - 10h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasileiro Ariel Lubliner, de 34 anos, era sargento do Exército de Israel Reprodução/X Israel_Kaetz - 30.08.2025

O brasileiro Ariel Lubliner, que servia ao Exército de Israel como sargento, morreu neste sábado (30) na região sul da Faixa de Gaza. A morte foi divulgada pelo ministro da Defesa israelense, Israel Katz, em publicação no X (antigo Twitter).

“Ariel, que imigrou para Israel por amor à terra, foi convocado em 7 de outubro [de 2023] e, desde então, atuou com dedicação na defesa do Estado de Israel”, informou Katz, que também agradeceu ao brasileiro pelos seus serviços e prestou condolências à família.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Lubliner formou-se em Administração na Universidade Reichman, em Herzliya, na região de Tel Aviv, e fez mestrado na Universidade de Haifa, no norte do país.

Ele morava em Israel havia cerca de dez anos e trabalhava em uma fintech como gerente de contas. Aos 34 anos, era casado e tinha um filho de nove meses.

‌



De acordo com o jornal Times of Israel, as circunstâncias da morte do sargento ainda são investigadas. A principal suspeita, no entanto, é de que ele tenha sido atingido por um “fogo amigo” de um soldado israelense.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp