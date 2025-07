Quem era o ‘príncipe adormecido’, saudita que morreu após ficar 20 anos em coma Al-Waleed era sobrinho do bilionário Al-Waleed bin Talal, um dos membros mais influentes da família real saudita Internacional|Do R7 21/07/2025 - 18h35 (Atualizado em 21/07/2025 - 18h35 ) twitter

Al-Waleed sofreu lesões cerebrais severas e hemorragia interna após acidente automobilístico Reprodução/X

O príncipe saudita Al-Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud morreu no sábado (19), aos 36 anos, após passar mais de duas décadas em coma. Ele ficou conhecido internacionalmente como “príncipe adormecido” após sofrer um grave acidente de carro em 2005, quando era adolescente.

RESUMO DA NOTÍCIA O príncipe saudita Al-Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud faleceu aos 36 anos após 20 anos em coma.

Ele ficou conhecido como "príncipe adormecido" após um grave acidente de carro em 2005, quando era adolescente.

Internado na Cidade Médica Rei Abdulaziz, ele nunca recuperou a consciência plena e dependia de aparelhos para se manter vivo.

Seu pai, o príncipe Khaled bin Talal, resistiu às recomendações médicas para desligar os aparelhos, mantendo esperança em uma recuperação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O acidente aconteceu em Londres, onde Al-Waleed estudava em um colégio militar. Ele sofreu lesões cerebrais severas e hemorragia interna. Desde então, viveu em estado vegetativo, internado na Cidade Médica Rei Abdulaziz, em Riad, capital da Arábia Saudita, sob cuidados médicos contínuos. Alimentado por sonda e mantido por aparelhos, nunca retomou a consciência plena.

O falecimento foi confirmado pelo pai, o príncipe Khaled bin Talal, em uma publicação nas redes sociais. Em tom religioso, ele agradeceu pela vida do filho e expressou pesar pela perda. Ao longo dos anos, o pai resistiu publicamente às recomendações médicas para desligar os aparelhos, afirmando que mantinha esperança de uma recuperação por intervenção divina.

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي}



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى إبننا الغالي

الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله

الذي انتقل… pic.twitter.com/QQBbMWGOOG — خالد بن طلال بن عبد العزيز ( أبو الوليد ) (@allah_cure_dede) July 19, 2025

Al-Waleed era sobrinho do bilionário Al-Waleed bin Talal, um dos membros mais influentes da família real saudita. A condição prolongada e a insistência da família em mantê-lo vivo tornaram o caso conhecido em vários países.

