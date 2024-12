Arábia Saudita inaugura maior metrô automatizado do mundo

A Arábia Saudita inaugurou a primeira parte do metrô de Riad, na capital do país, neste domingo (1º). Essa é considerada a maior obra de metrô do mundo. No total, serão seis linhas e 176 km de transporte subterrâneo por toda a cidade, que estarão operando até o dia 5 de janeiro. A rede de metrô foi construída para transportar 3,6 milhões de passageiros na capacidade máxima. A operação será feita com um sistema automatizado.