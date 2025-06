Quem são os ‘bombeiros’ republicanos que tentam apagar o fogo entre Trump e Musk? Aliados de Trump demonstraram preocupação com o impacto político da crise, enquanto outros tentaram minimizar o conflito Internacional|Do R7 06/06/2025 - 21h54 (Atualizado em 06/06/2025 - 21h54 ) twitter

Troca de acusações ganhou um novo patamar quando Musk sugeriu que Trump teria ligações com Jeffrey Epstein Reprodução/X

Enquanto Donald Trump e Elon Musk trocavam ataques públicos, congressistas republicanos agiam nos bastidores para conter os danos e tentar reaproximar o presidente dos EUA e o bilionário. O embate entre os dois ameaça travar um plano de gastos federais considerado crucial para a agenda econômica de Trump, que foi aprovado por um voto na Câmara e sob forte resistência no Senado.

Diante do risco de derrota legislativa e do desgaste público da base conservadora, parlamentares republicanos assumiram o papel de “bombeiros” políticos, tentando conter os ânimos e restabelecer uma ponte entre os dois personagens mais influentes da direita americana.

O deputado Aaron Bean, da Flórida, foi um dos primeiros a defender o diálogo. Ao portal Politico, minimizou o embate e tentou manter o otimismo. “Acredito que há uma Coca-Cola Diet (bebida preferida de Trump) no futuro deles, que eles podem resolver a situação e que a calma prevalecerá. Precisamos deles juntos. Precisamos estar unidos e somos mais fortes juntos”, afirmou Bean, que se disse “chocado e triste” com a troca de farpas, mas confiante em uma reaproximação.

Outro que adotou um tom conciliador foi o deputado Michael Cloud, do Texas, que defendeu o esforço conjunto entre Trump e Musk. “Ambos pagaram um preço enorme pessoalmente por este país e acho que, no final das contas, ambos vão colocar o país em primeiro lugar. A colaboração deles certamente é muito melhor para o país”, disse ao *Politico*.

‌



O presidente da Câmara, Mike Johnson, também buscou reduzir a tensão. Em entrevista à CNBC, evitou confrontos diretos e disse esperar que o conflito se resolva “pelo bem do país”.

Apesar das tentativas de apascentar o caso, outros parlamentares demonstraram preocupação com o impacto político do racha. Para o deputado Thomas Massie, que votou contra o plano de gastos, a postura de Musk pode ter influência decisiva no rumo do projeto.

‌



“Acho que Elon provavelmente mudou a trajetória deste projeto há dois ou três dias, quando se manifestou contra ele, porque as pessoas confiam mais no cara que consegue lançar foguetes para trás com a matemática do que nos políticos”, afirmou.

Já o senador John Kennedy, da Louisiana, preferiu o distanciamento com um comentário irônico. “Tenho uma regra: nunca me meto entre um cachorro e um hidrante”.

‌



Nos bastidores, membros da Casa Branca admitiram que a ordem era demonstrar controle da situação e reforçar a imagem de estabilidade para tentar garantir votos no Senado. Mas a troca de acusações ganhou um novo patamar quando Musk sugeriu que Trump teria ligações com Jeffrey Epstein, financista condenado por abuso sexual de menores. Para aliados próximos, esse comentário sepultou qualquer possibilidade de reconciliação a curto prazo.

