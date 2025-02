Botão para refrigerante e mais: como Trump deu seu toque pessoal à Casa Branca? A primeira-dama, Melania Trump, também fez ajustes nos cômodos da residência presidencial dos EUA Internacional|Do R7 22/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/01/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Outras mudanças foram realizadas no escritório do presidente para atender as preferências do presidente recém-empossado Reprodução/Record News - 20.01.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou reinstalar no salão oval da Casa Branca um botão que usava para pedir Coca-Cola Diet durante seu 1º mandato. A informação é do Wall Street Journal, que teve acesso exclusivo na segunda-feira (20) ao local, que estava decorado para receber o republicano.

O conhecido botão “diet coke”, removido pelo ex-presidente Joe Biden em 2021, estava escondido em uma caixa de madeira sobre a mesa do presidente, conhecida como Resolute desk. Quando pressionado, o dispositivo avisa aos mordomos da Casa Branca que Trump quer uma de suas bebidas preferidas.

Outras mudanças foram realizadas no escritório do presidente para atender as preferências do presidente recém-empossado. As alterações incluem a substituição do tapete azul por outro de cor mais neutra e uma nova pintura de Andrew Jackson, 7º presidente dos EUA, que esteve à frente do país entre 1829 a 1837. O estadista era um militar reformado e um mercador de escravos.

Assim como Trump, outros presidentes do país, entre eles Ronald Reagan, já haviam escolhido retratos de Jackson para decorar o salão oval.

‌



Um retrato de Alexander Hamilton, o primeiro secretário do Tesouro do país, bem como um do ex-presidente Thomas Jefferson também foram vistos pendurados no escritório de Trump.

A escultura “O Bronco Buster” (The Bronco Buster), de Frederic Remington, usada no 1º mandato de Trump, também retornou ao salão oval, assim como um busto de Winston Churchill, antes removido por Biden. Assim como Trump, Churchill liderou o Reino Unido em dois períodos: de 1940 a 1945 e, depois, de 1951 a 1955.

‌



Os presidentes empossados podem utilizar o vasto acervo do Museu Smithsonian ou solicitar empréstimos de obras que estão em outras instituições.

Fotos emolduradas de membros da família Trump estão dispostas em uma pequena mesa, incluindo uma fotografia de seus três filhos mais velhos usando trajes formais de gala. Outra mostra Trump com sua filha Ivanka quando ela era criança. Há também uma imagem de Trump com sua esposa, Melania, segurando o filho Barron ainda bebê. As estantes de livros incluem volumes do romancista americano Nathaniel Hawthorne, conhecido por difundir o puritanismo em seus contos.

‌



Uma peça removida pelo presidente foi o busto do ex-senador Robert F. Kennedy, que tinha um lugar de destaque durante o mandato de Biden. O filho de Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., foi escolhido por Trump como secretário do Departamento de Saúde.

As mudanças no Salão Oval também se estenderam aos itens sobre a mesa de centro. Enquanto Biden preferia manter biscoitos de chocolate como destaque, a do atual presidente exibia um buquê de flores e um peso de papel dourado com o nome “Trump” gravado. Além disso, as bandeiras militares, que haviam sido removidas pelo democrata, retornaram ao espaço.

Trump manteve alguns toques de Biden no Salão Oval, a exemplo de um retrato do ex-presidente Benjamin Franklin e uma escultura do ativista político Martin Luther King Jr.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Toque da primeira-dama

Durante seu primeiro mandato na Casa Branca, a primeira-dama, Melania Trump, colaborou com o designer Tham Kannalikham para reformar diversos ambientes da Casa Branca.

Em seu livro de memórias, ela descreveu o trabalho afirmando que seu objetivo era “preservar a história e a beleza da Casa Branca para as gerações futuras”. Entre os espaços favoritos, destacou o Salão Oval Amarelo na residência presidencial, onde desenhou pessoalmente o tapete que decora o chão.

“Selecionei cuidadosamente belas antiguidades da coleção da Casa Branca”, escreveu. “Projetei um tapete personalizado com rosas American Beauty, fitas azuis e um motivo de treliça para unir tudo.”

Além disso, Melania reformou a sala de jantar privativa do presidente e o Quarto das Rainhas, batizado em homenagem à Rainha Elizabeth II, que já dormiu no local. Ela detalhou as mudanças: “Substituí a cama antiga por uma peça mais refinada, adicionei um tapete claro com padrões florais e pintei as paredes em um tom delicado de rosa.”

Melania também liderou a restauração de grande parte do piso dos salões de estado no primeiro andar, que havia sofrido desgaste devido aos anos sem manutenção e ao fluxo constante de visitantes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5