Quem são os sete aliados mais leais de Donald Trump?

Quem são os sete aliados mais leais de Donald Trump? 'Núcleo duro' da agenda trumpista conta com multibilionários, veteranos de guerra e sobrinho de ex-presidente Internacional|Do R7 12/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 12/03/2025 - 17h07 )

Tarifas, imigração e diplomacia moldam o núcleo de aliados de Donald Trump. Reprodução/Record News

Cinquenta dias após a posse de Donald Trump, aliados e conselheiros do presidente assumem um papel de protagonismo na agenda republicana, impulsionados pelas novas diretrizes econômicas e pela atuação na mediação de conflitos no Oriente Médio e na Europa.

O núcleo próximo ao presidente imprime cada vez mais sua marca na nova administração, pautada pelo controle imigratório, desregulamentação federal e adoção de medidas tarifárias.

Além de formularem e defenderem as propostas, os aliados desempenham um papel crucial nos bastidores, influenciando decisões estratégicas e reforçando a retórica de Trump.

Conheça os sete aliados mais leais de Donald Trump, suas funções no governo e o impacto que exercem sobre a Casa Branca:

Howard Lutnick

Em matéria de política comercial, Trump conta com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, como peça-chave na formulação das tarifas que impactaram principalmente Canadá, México e China — três dos principais parceiros comerciais dos EUA.

Indicado para o cargo por sugestão do bilionário Elon Musk, Lutnick, de 63 anos, é um banqueiro com uma fortuna estimada em US$ 800 milhões. Ele começou em Wall Street na década de 80 na corretora de investimentos Cantor Fitzgerald.

“As tarifas são uma maravilhosa ferramenta para o presidente usar. Precisamos proteger os trabalhadores americanos”, disse Lutnick durante a campanha presidencial do ano passado.

Elon Musk

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 449 bilhões, é também o homem forte do governo de Donald Trump.

Nascido em Pretória, na África do Sul, Elon Reeve Musk tem 52 anos e é filho de uma modelo canadense e de um engenheiro eletromecânico sul-africano que teve negócios conectados a uma mina de esmeraldas na Zâmbia, outro país africano.

Além de ser dono do X, da Tesla e da SpaceX, Musk fundou a The Boring Company, focada em infraestrutura e mobilidade, foi cofundador da OpenAI, que realiza pesquisas envolvendo a inteligência artificial (IA), e criou a Neuralink, que produz chips cerebrais.

Em 2022, Musk comprou a rede social Twitter por US$ 44 bilhões, que foi mudou de nome para X.

Na administração de Trump, Musk atua como conselheiro no Departamento de Eficiência do Governo, onde é responsável por cortar gastos federais tidos como “desnecessários” .

J.D. Vance

Companheiro de chapa de Trump, J.D. Vance ganhou ainda mais notoriedade na política americana após um embate com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante uma reunião na Casa Branca.

Além de vice-presidente, J.D. Vance é senador pelo estado de Ohio. Com 40 anos, o republicano integra a nova geração do partido e já é apontado como o herdeiro político de Trump, que não poderá concorrer novamente ao cargo, conforme prevê a legislação do país.

Vance também serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA e chegou a ser enviado para a missão no Iraque. Ele é formado em Ciência Política e Filosofia pela Universidade Estadual de Ohio e Direito pela Universidade Yale.

Kristi Noem

Congressista por quatro mandatos, Kristi Noem assumiu o governo da Dakota do Sul em 2018. Ela atraiu a atenção do país com sua declarada rejeição à obrigação de uso de máscaras e às medidas de isolamento social durante a pandemia de covid-19.

Em meio à pandemia, Noem comemorou o 4 de Julho (data da independência dos Estados Unidos) ao lado de Donald Trump no Memorial Nacional do Monte Rushmore em seu Estado.

Noem se recusou a aceitar refugiados afegãos e foi a primeira governadora a enviar membros da guarda nacional do seu Estado para o Texas, para ajudar na proteção das fronteiras.

Hoje, como secretária e Segurança Interna, Noem comanda o Departamento de Segurança Interna (DHS), responsável por agências como CBP (Alfândega e Proteção de Fronteiras), ICE (Imigração e Fiscalização Aduaneira), FEMA (Agência Federal de Gestão de Emergências) e Serviço Secreto.

Marco Rubio

O senador Marco Rubio é secretário de Estado dos Estados Unidos, o chefe da política externa do país.

Rubio chegou a ser cotado para ser candidato a vice-presidente na chapa de Donald Trump, mas não conseguiu a nomeação dentro do partido.

Rubio nasceu na Flórida e é a primeira pessoa de origem hispânica a ocupar o cargo. Ele é filho de imigrantes cubanos e tem posições agressivas em relação à política externa dos EUA e seus adversários geopolíticos, como a China, Irã e Cuba.

Rubio tem liderado os esforços dos EUA para implementar um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, além de acompanhar as negociações de trégua entre Israel e Hamas.

Robert Kennedy Jr.

Sobrinho do presidente John F. Kennedy, Robert é o Secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.

O advogado de 70 anos foi indicado por Trump nos primeiros dias de governo, dizendo que vai “garantir que todos estejam protegidos dos produtos químicos nocivos, dos poluentes, dos pesticidas, dos produtos farmacêuticos e dos aditivos alimentares que contribuíram para a avassaladora crise de saúde neste país”.

RFK Jr. também é filho do senador Robert F. Kennedy, que foi assassinado em 1968. Contudo, sua popularidade se deve mais à posições antivacina e ao fato de ter propagado teorias da conspiração sobre a covid-19.

Mike Waltz

Veterano condecorado das forças especiais dos EUA, Mike Waltz atua como consultor especial de Segurança Nacional no governo Trump.

Em 2022, foi um dos primeiros congressistas a defender o boicote dos EUA aos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, criticando a relação americana com a China.

Waltz também se tornou uma voz ativa contra as políticas do governo Biden, condenando a retirada das tropas do Afeganistão e questionando diretrizes militares que, segundo ele, priorizam diversidade, equidade e inclusão em detrimento da capacidade de combate.