Rússia modernizou instalações nucleares ultrassecretas em larga escala, revela investigação Documentos vazados expõem modernização de instalações militares, com novas bases, túneis e sistemas de segurança avançados Internacional|Do R7 28/05/2025 - 16h32 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h57 )

Imagens de satélite mostram modernização de base nuclear na região de Yasny, na Rússia, em uma década Divulgação/Danwatch

Uma investigação conduzida pelo centro de jornalismo investigativo dinamarquês Danwatch, em parceria com a revista alemã Der Spiegel, revelou nesta quarta-feira (28) detalhes confidenciais sobre uma modernização em larga escala das instalações nucleares mais protegidas da Rússia.

Documentos vazados expõem a construção de novas bases, túneis subterrâneos e sistemas de segurança avançados em várias regiões do país, como a de Yasny, perto da fronteira com o Cazaquistão, considerada um dos 11 locais de onde a Rússia pode lançar mísseis nucleares de longo alcance.

O Danwatch e o Der Spiegel acessaram mais de dois milhões de documentos de aquisições militares russas, obtidos de um banco de dados público, apesar das restrições impostas pelas autoridades russas.

Utilizando técnicas digitais, como redes de servidores na Rússia, Cazaquistão e Bielorrússia, os jornalistas recuperaram informações detalhando a construção de novas instalações, incluindo centenas de quartéis, torres de vigia, centros de controle e vários quilômetros de túneis subterrâneos “por toda a Rússia”.

‌



Os documentos listam entregas massivas de aço, cimento, tijolos e sistemas de TI às bases, além de equipamentos de segurança, como cercas elétricas, sensores sísmicos, portas à prova de explosão e metralhadoras controladas remotamente.

“Há descrições detalhadas dos sistemas de segurança”, diz a reportagem. “Em alguns casos, até mesmo o tipo e a localização das câmeras de vigilância internas nos prédios são especificados”.

‌



A investigação também detalha layout interno das bases, incluindo locais onde soldados comem, dormem e se exercitam, com equipamentos como esteiras e jogos como xadrez e damas.

Em Yasny, silos de mísseis foram identificados, capazes de lançar ogivas nucleares a qualquer momento e que podem atingir a Europa Central em menos de 10 minutos, devastando cidades inteiras.

‌



Investigação obteve acesso a projetos originais de instalações nucleares da Rússia Divulgação/Danwatch

Falha de segurança

Imagens de satélite obtidas pela investigação confirmam a expansão das bases. Os registros mostram que, em uma década, as instalações receberam novas zonas de segurança equipadas com três camadas de cercas elétricas, vigilância eletrônica, lançadores de granadas automáticos e defesa aérea moderna.

Até então, a vigilância dessas instalações dependia de imagens de satélite, que não conseguem penetrar telhados ou solo. Agora, o acesso a documentos ultrassecretos expôs aspectos mais internos da modernização nuclear da Rússia.

Hans Kristensen, diretor do Projeto de Informação Nuclear da Federação de Cientistas Americanos, classificou a investigação como “absolutamente incrível”. “É a pesquisa mais aprofundada sobre a estrutura dessas instalações que já vi em domínio público”, afirmou.

Philip Ingram, ex-coronel do Exército Britânico, disse que os documentos são “inteligência máxima”, permitindo identificar pontos fracos, como sistemas elétricos e de água. Tom Røseth, especialista em segurança russa da academia militar da Noruega, observou que as informações tornam as bases “potencialmente mais vulneráveis”.

As Forças de Mísseis Estratégicos da Rússia têm cerca de 900 ogivas operacionais, segundo a investigação, e formam a espinha dorsal da dissuasão nuclear do país, que é complementada por armas aéreas e marítimas.

Embora Vladimir Putin já tenha dito que a Rússia não será a primeira a usar armas nucleares, a modernização das instalações do país ocorre em um contexto de tensões crescentes, marcado pelo aumento dos gastos com defesa na Europa após ameaças russas durante a guerra na Ucrânia.

