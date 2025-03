Parlamento alemão aprova investimento histórico em defesa após incertezas de apoio militar dos EUA

Parlamentares alemães aprovaram, nesta terça-feira (18), um plano histórico de investimento que vai permitir aumentar o gasto em defesa e infraestruturas para modernizar o país europeu. A medida teve apoio de 513 deputados e 207 abstenções, e prevê um aumento de 1 trilhão de euros (aproximadamente R$ 6,2 trilhões, no câmbio atual) nos gastos em defesa na próxima década. Agora, o projeto precisa da ratificação da câmara que representa as regiões do país, prevista para esta sexta-feira (21).





Para entrar em vigor, a medida exige mudanças nas rígidas normas de endividamento propostas pela constituição alemã, que impõe um controle severo sobre orçamentário público . O documento também estabelecerá um fundo de 500 bilhões de euros (aproximadamente R$ 3 trilhões) durante 12 anos para modernizar as infraestruturas, tomar medidas contra a mudança climática e reativar a economia do país.