Rússia testa sistema de laser chinês contra drones ucranianos, diz especialista militar Vídeo exibe um aparelho da Ucrânia em chamas, desgovernado no ar, seguido por outro alvo sendo atingido de forma semelhante Internacional|Do R7 09/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sistema já está sendo usado pela unidade de forças especiais Nomad Reprodução/X - @front_ukrainian

Um vídeo divulgado por canais pró-Rússia no Telegram mostra o que seria um sistema de laser antidrone sendo usado pelas forças de Moscou na guerra contra a Ucrânia. As imagens, publicadas pelo canal Military Informant na quinta-feira (5), indicam que o equipamento tem origem chinesa e já foi fornecido anteriormente ao Irã.

❗️🇷🇺Russians release video of 🇨🇳Chinese Low-Altitude Laser Defending System (LASS) used to shoot down 🇺🇦Ukrainian UAVs in combat zone pic.twitter.com/49iBwWmcvm — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) May 31, 2025

As cenas mostram soldados operando o sistema a partir do interior de um veículo. Um dos militares gira o aparato externo com um joystick, enquanto pequenas perfurações aparecem em uma placa de metal, supostamente atingida pelo laser. Em seguida, o vídeo exibe um drone em chamas, desgovernado no ar, seguido por outro alvo sendo atingido de forma semelhante.

Especialistas em defesa e entidades militares não confirmaram a origem exata do equipamento, mas há semelhanças visuais com o Shen Nung, sistema chinês de armas a laser. Modelos em contêineres ou montados em caminhões da linha Shen Nung 3000 e 5000 já foram apresentados anteriormente em feiras militares. Fotos recentes tiradas no Irã mostram um sistema semelhante coberto por uma lona azul.

O pesquisador Fabian Hinz, do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, identificou paralelos entre o equipamento visto no vídeo e o Shen Nung. Ele observou mudanças no arranjo dos sensores, mas destacou a forte semelhança estrutural com os modelos chineses.

‌



Canais russos afirmam que o sistema já está sendo usado pela unidade de forças especiais Nomad. Segundo essas fontes, o desempenho representa um avanço em relação aos projetos anteriores de defesa com laser. O próprio canal que divulgou o vídeo afirmou que o ceticismo anterior sobre esse tipo de armamento foi superado diante das novas demandas do campo de batalha.

Em outra análise, o analista militar russo Kornev Dmitry classificou o sistema como uma variante do “Sistema Chinês de Defesa a Laser de Baixa Altitude (LASS)”, utilizado por forças de segurança da China. Ele atribui o desenvolvimento à Academia Chinesa de Engenharia Física.

‌



Utilização internacional

O suposto uso do sistema pela Rússia reforça uma tendência mais ampla. Israel revelou nesta semana que usou o sistema Magen Or, também conhecido como Iron Beam, para derrubar drones do Hezbollah. Desenvolvido pela empresa Rafael, o laser faz parte de um programa acelerado de defesa aérea conduzido em conjunto pelas Forças de Defesa de Israel, pela força aérea de Tel-Aviv e pelo setor de pesquisa militar do país. Veja no vídeo abaixo:

A World First — Combat-Proven Laser Defense, Powered by Rafael



For the first time in history, high-power laser systems have been used to intercept aerial threats in combat.

This unprecedented breakthrough took place during the Swords of Iron War — with Rafael’s advanced… pic.twitter.com/B3D6UdCJvE — Rafael Advanced Defense Systems (@RAFAELdefense) May 28, 2025

Os Estados Unidos também operam sistemas semelhantes em pequena escala para fins de teste e avaliação, tanto em bases quanto em embarcações. No entanto, o desenvolvimento dessas armas ainda enfrenta obstáculos técnicos, como limitações de alcance, sensibilidade a fatores ambientais e desafios térmicos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp