União Europeia deve se armar até 2030 para dissuadir a Rússia de escalar guerra, analisa professor

A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) propôs que o Reino Unido aumente os gastos com defesa para 3,5% do PIB (Produto Interno Bruto) até 2035. Nesta segunda-feira (2), o primeiro-ministro se comprometeu a aumentar o orçamento para 3%, mas sem data definida. A proposta da Otan é que os aliados concordem em gastar 3,5% em defesa física e 1,5% em infraestrutura cibernética e de inteligência.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (4), Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais, analisa que além dos gastos do Reino Unido, “a própria União Europeia deve gastar 800 bilhões de euros (cerca de R$ 51,4 bilhões, segundo a cotação atual) até 2030 para se armar e dissuadir a Rússia de escalar a guerra”.



A soma entre os gastos com defesa e infraestrutura — especialmente infraestrutura digital para evitar uma guerra cibernética — “chega a 5% do PIB dos países, que é o que o Trump vem pedindo nesse segundo mandato”, destaca o especialista.



“Enquanto isso, a Rússia gasta em mais de 9% do PIB em defesa, que é um gasto semelhante ao do início da década de 1980, durante a Guerra Fria, e já chega a 40% do orçamento do governo, ou seja, tudo que o governo russo tem para gastar, quase metade é gasto por esforço de guerra”, completa Brustolin.