Ataque da Ucrânia contra aeronaves russas ‘certamente não ficará sem resposta’, diz professor

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que os aviões de guerra atingidos pelos ataques da Ucrânia no último domingo (1º) serão restaurados. Segundo autoridade, as aeronaves foram danificadas e não destruídas. Os drones ucranianos atingiram campos de aviação na Sibéria e no extremo norte da Rússia, onde o país abriga bombardeiros que fazem parte das forças nucleares.



Sobre os campos aéreos da Sibéria, Paulo Velasco, professor de política internacional, diz que “estamos falando de mais de 4.000 km distância da linha de frente, então não foi, de fato, um ataque perto da fronteira da Ucrânia com a Rússia, exatamente na zona de maior conflito, foi muito distante”.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (5), o especialista diz que “certamente é o tipo de ação que não ficará sem resposta”. E a Rússia “terá que, de alguma maneira, responder para fazer uma demonstração de força”. “Isso, mais uma vez, nos coloca muito distante da expectativa de paz ”, completa Velasco.