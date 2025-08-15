Saiba o que está em jogo na reunião de hoje entre Trump e Putin Segundo a Casa Branca, reunião é um ‘exercício de escuta’ e uma oportunidade para Trump ‘sondar o terreno’ em busca de um acordo Internacional|Do R7 15/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A reunião entre Trump e Putin ocorre em Anchorage, Alasca, para discutir a guerra na Ucrânia.

Trump estabeleceu um prazo para que Putin aceitasse um cessar-fogo, mas não conseguiu um acordo sólido até agora.

Zelensky não participará do encontro e afirmou que decisões sem a Ucrânia serão "sem efeito".

O governo Trump busca um cessar-fogo que mantenha a Crimeia sob controle russo, em troca de concessões em outras regiões. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Donald Trump e Vladimir Putin devem discutir os rumos da guerra na Ucrânia Reprodução/X/officejjsmart

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reúnem nesta sexta-feira (15) em Anchorage, no Alasca, para discutir os rumos da guerra na Ucrânia. O encontro ocorre após três rodadas de negociações entre Rússia e Ucrânia, realizadas a pedido de Trump, que não resultaram em um cessar-fogo sólido.

A escolha do Alasca tem valor histórico, já que o território foi comprado pelos Estados Unidos da Rússia em 1867 e se tornou um Estado americano em 1959. O assessor presidencial russo, Yuri Ushakov, disse que a escolha do local foi precisa por aproximar os dois países, separados apenas pelo Estreito de Bering. A reunião será na base Elmendorf-Richardson, a maior instalação militar do Alasca e ponto estratégico para operações americanas no Ártico.

Semanas antes do encontro, Trump estabeleceu o prazo de 8 de agosto para que Putin aceitasse um cessar-fogo ou enfrentasse sanções mais duras. Com o fim do prazo, o presidente americano anunciou a reunião bilateral com Putin.

Segundo a Casa Branca, a reunião é um “exercício de escuta” e uma oportunidade para Trump “sondar o terreno” em busca de um acordo. A secretária de imprensa, Karoline Leavitt, disse que o presidente pode visitar a Rússia após o encontro no Alasca.

‌



Interesses de Kiev

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não participará do encontro. Trump afirmou que ele “poderia ir, mas já participou de muitas reuniões” e disse que Zelensky será a primeira pessoa a quem telefonará depois.

Antes da cúpula, Trump e Zelensky se reuniriam por videoconferência, junto a outros líderes europeus. O presidente ucraniano declarou que qualquer decisão sem a participação de Kiev será “sem efeito”.

‌



Em declaração sobre o estado atual do conflito, Trump afirmou que tentará recuperar parte do território ocupado para a Ucrânia, mas admitiu que pode haver necessidade de “alguma troca, mudanças de território”.

Zelensky rejeita a ideia de concessões, afirmando que não recompensará a Rússia pelo que foi feito. Putin, por sua vez, mantém as exigências de controle sobre áreas ocupadas, neutralidade da Ucrânia e limites no tamanho do Exército de Kiev.

‌



Segundo a CBS News, o governo Trump tenta convencer líderes europeus a aceitar um cessar-fogo que deixaria a Crimeia e a região de Donbass sob controle russo, enquanto Moscou abriria mão de Kherson e Zaporizhzhia. A Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014 e Donbass, formado por Donetsk e Luhansk, está sob controle russo desde 2022.

O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, disse à Fox News que qualquer acordo “não vai deixar ninguém superfeliz”, mas que “é preciso alcançar a paz” e “ter um líder decisivo que force as pessoas a se unirem”.

