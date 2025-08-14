Trump ameaça Rússia com sanções se guerra na Ucrânia continuar
Reunião entre Trump e Putin no Alasca abordará crise ucraniana
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Na véspera da reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin, o presidente dos Estados Unidos alertou sobre possíveis sanções econômicas mais rígidas contra a Rússia caso não haja progresso na guerra contra a Ucrânia. O encontro entre os líderes está agendado para ocorrer no Alasca e discutirá, principalmente, a resolução do conflito ucraniano.
Trump não detalhou quais medidas seriam adotadas, mas enfatizou que as sanções poderiam se estender a parceiros comerciais da Rússia. A reunião, marcada para começar às 16h30 pelo horário de Brasília, incluirá discussões iniciais com intérpretes, seguidas por negociações com especialistas.
O Kremlin informou que a segurança internacional também será discutida e que uma coletiva de imprensa conjunta está prevista para o final da reunião. Conversas preliminares entre representantes dos dois países já ocorreram, preparando o terreno para o encontro entre Trump e Putin.
Especialistas apontam que, além das sanções, Trump busca afastar a Rússia da China, oferecendo vantagens econômicas. A estratégia visa reduzir a dependência russa do país asiático, enquanto os Estados Unidos se preparam para ajustes econômicos internos.
Qual é a postura de Donald Trump em relação à Rússia antes da reunião com Vladimir Putin?
Donald Trump alertou sobre a possibilidade de sanções econômicas mais rigorosas contra a Rússia se não houver progresso na guerra contra a Ucrânia.
Quando e onde está agendada a reunião entre Trump e Putin?
A reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin está agendada para ocorrer no Alasca, às 16h30 pelo horário de Brasília.
Quais temas estão previstos para discussão durante o encontro entre os líderes?
O encontro abordará principalmente a resolução do conflito ucraniano e a segurança internacional.
Qual é a estratégia de Trump em relação à Rússia e China?
Trump busca afastar a Rússia da China, oferecendo vantagens econômicas, com o objetivo de reduzir a dependência russa do país asiático.
Veja também
Trump e Putin vão se reunir nesta sexta-feira (15) no Alasca; nesta semana, o presidente norte-americano já conversou com Zelensky
Conexão Record News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!