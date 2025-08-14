Em um ano, Putin instalou dez sistemas de defesa aérea ao redor da própria casa, diz rádio Imagens de satélite revelam aumento significativo de equipamentos em residência de Vladimir Putin em Valdai, no noroeste da Rússia Internacional|Do R7 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A casa de Vladimir Putin em Valdai agora possui 12 sistemas de defesa aérea, um aumento significativo em relação aos 2 que havia há um ano.

Os sistemas instalados incluem principalmente o Pantsir-S1, que combina mísseis e canhões automáticos.

A quantidade de sistemas em Valdai é cinco vezes menor do que em Moscou, que tem uma população de 20 milhões.

Documentos indicam que Alina Kabaeva, considerada parceira de Putin, e seus filhos residem nas propriedades próximas à casa do presidente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Imagem capturada em maio de 2024 mostra um dos 12 sistemas de defesa aérea instalados ao redor da casa de Vladimir Putin, na Rússia Divulgação/Rádio Svoboda

Ao menos 12 sistemas de defesa aérea foram instalados ao redor da casa do presidente russo, Vladimir Putin, em Valdai, no noroeste da Rússia. Há um ano, o mesmo local contava com apenas dois armamentos do tipo.

A informação foi noticiada em uma reportagem veiculada pela Rádio Svoboda, serviço em russo da norte-americana Radio Free Europe, na terça-feira (12).

De acordo com a emissora, o primeiro sistema de defesa aérea foi identificado em janeiro de 2023, e um segundo foi descoberto seis meses depois. Em apenas um ano, o número de sistemas aumentou significativamente, chegando a 12.

Entre os equipamentos, há principalmente unidades do sistema russo de curto e médio alcance Pantsir-S1, conhecido pela Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) como SA-22 Greyhound.

‌



O equipamento combina dois tipos de armamento: até 12 mísseis superfície-ar 57E6, com alcance de até 20 km e altitude máxima de 15 km, e dois canhões automáticos de 30 mm 2A38M, capazes de atingir alvos a até 4 km de distância e 3 km de altitude.

Recentemente, o Pantsir-S1 foi apontado como responsável pelo abate acidental do voo 8243 da Azerbaijan Airlines, em dezembro de 2024, em Grozny, na Chechênia, segundo fontes próximas à investigação disseram à rede Euronews.

‌



A Rádio Svoboda disse que a quantidade de sistemas de defesa aérea em Valdai é apenas cinco vezes menor do que o total instalado na região de Moscou, que têm uma população total de 20 milhões de pessoas.

Investigações anteriores do grupo jornalístico Proekt revelaram que o local em Valdai também abriga uma residência separada para Alina Kabaeva, de 42 anos, ex-ginasta e política russa, amplamente considerada parceira de Putin.

‌



Além disso, uma investigação do Dossier Centre, publicada em setembro, apontou que os dois filhos de Putin e Kabaeva residem nessas propriedades.

