Putin sugere acordo nuclear entre Rússia e EUA Discussões incluem controle de armas nucleares e novo míssil russo Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Vladimir Putin propõe acordo de controle de armas nucleares entre Rússia e EUA.

Discussões incluem questões sobre a Ucrânia e buscam condições de paz duradouras.

Rússia pode estar se preparando para o teste de um novo míssil nuclear, o 9M730 Burevestnik.

Negociações consideram a participação da China e a política de não militarização do espaço.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Durante uma reunião no Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin sugeriu que Moscou e Washington podem chegar a um acordo sobre o controle de armas nucleares. As discussões também envolvem questões relacionadas à Ucrânia e buscam estabelecer condições de paz duradouras. Atualmente, o único tratado vigente entre os dois países é o Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, que expira em fevereiro de 2026.

Apesar das negociações, pesquisadores dos Estados Unidos indicam que a Rússia pode estar preparando o teste de um novo míssil nuclear. Imagens de satélite revelam atividades significativas, como o aumento de tropas e equipamentos militares. O míssil, conhecido como 9M730 Burevestnik, é descrito por Putin como invencível. No entanto, especialistas questionam essa afirmação devido à taxa de falhas nos testes realizados.

O especialista Ricardo Cabral comentou sobre o míssil no Conexão RECORD News, destacando sua capacidade de navegação e habilidade de contornar obstáculos. Ele enfatizou que a invencibilidade do míssil pode ser atribuída à propaganda russa.

Qual foi a sugestão de Vladimir Putin durante a reunião no Kremlin?

Vladimir Putin sugeriu que a Rússia e os Estados Unidos poderiam chegar a um acordo sobre o controle de armas nucleares.

‌



Que tratado vigente entre Rússia e EUA está prestes a expirar?

O único tratado vigente é o Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, que expira em fevereiro de 2026.

Quais atividades recentes indicam que a Rússia pode estar preparando o teste de um novo míssil nuclear?

Imagens de satélite revelaram atividades significativas, como o aumento de tropas e equipamentos militares na Rússia.

‌



O que disse o especialista Ricardo Cabral sobre o míssil 9M730 Burevestnik?

Ricardo Cabral destacou a capacidade de navegação do míssil e sua habilidade de contornar obstáculos, mas também mencionou que a invencibilidade atribuída ao míssil pode ser parte da propaganda russa.

Veja também

‌



Trump e Putin vão se reunir nesta sexta-feira (15) no Alasca; nesta semana, o presidente norte-americano já conversou com Zelensky

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Estados Unidos terão que encontrar uma forma de tirar a China de perto da Rússia, diz especialista Frente fria que atinge o Sudeste será mais fraca que a anterior; veja a previsão do tempo O que se sabe sobre o 9M730 Burevestnik, o míssil supostamente 'invencível' que Putin vai testar ‘Não devemos ser otimistas’, diz analista sobre cessar-fogo na Ucrânia Inteligência artificial pode ser aliada da educação? Especialista analisa Café e outros produtos vão ficar mais baratos no Brasil com o tarifaço? 'Dólar está caindo muito e só esse mês ele já caiu 3,5%', ressalta economista Bitcoin ultrapassa marca de US$ 124 mil pela primeira vez; entenda o que causou o recorde Primeiro-ministro da Hungria afirma que Rússia venceu a guerra na Ucrânia Milhares de norte-coreanos são enviados à Rússia para trabalhar em condições análogas à escravidão Zelensky afirma que não reconhecerá decisões tomadas em reunião entre Trump e Putin O que o Brasil deve fazer depois de 'perder uma Bolívia' em áreas naturais em 40 anos? Análise: ajuda europeia permite que Ucrânia mantenha conflito contra a Rússia Países europeus suspeitam que Rússia esteja ajudando Irã a acelerar programa nuclear, diz professor ‘Rússia não tem cedido um milímetro sequer’, diz especialista sobre acordo por fim da guerra Frio de novo: trégua dura pouco e temperaturas voltam a cair em SP nesta quinta-feira (14) Lula diz que não desistiu de moeda própria do Brics; 'fala é sensível', avalia economista Entenda por que o dólar caiu e atingiu o menor valor em mais de um ano Economista diz que pacote contra tarifaço é 'positivo', mas governo deve trabalhar em outras frentes Comparação de Trump entre Washington e Brasília é inapropriada, diz especialista

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!