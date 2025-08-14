Putin sugere acordo nuclear entre Rússia e EUA
Discussões incluem controle de armas nucleares e novo míssil russo
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Durante uma reunião no Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin sugeriu que Moscou e Washington podem chegar a um acordo sobre o controle de armas nucleares. As discussões também envolvem questões relacionadas à Ucrânia e buscam estabelecer condições de paz duradouras. Atualmente, o único tratado vigente entre os dois países é o Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, que expira em fevereiro de 2026.
Apesar das negociações, pesquisadores dos Estados Unidos indicam que a Rússia pode estar preparando o teste de um novo míssil nuclear. Imagens de satélite revelam atividades significativas, como o aumento de tropas e equipamentos militares. O míssil, conhecido como 9M730 Burevestnik, é descrito por Putin como invencível. No entanto, especialistas questionam essa afirmação devido à taxa de falhas nos testes realizados.
O especialista Ricardo Cabral comentou sobre o míssil no Conexão RECORD News, destacando sua capacidade de navegação e habilidade de contornar obstáculos. Ele enfatizou que a invencibilidade do míssil pode ser atribuída à propaganda russa.
Qual foi a sugestão de Vladimir Putin durante a reunião no Kremlin?
Vladimir Putin sugeriu que a Rússia e os Estados Unidos poderiam chegar a um acordo sobre o controle de armas nucleares.
Que tratado vigente entre Rússia e EUA está prestes a expirar?
O único tratado vigente é o Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, que expira em fevereiro de 2026.
Quais atividades recentes indicam que a Rússia pode estar preparando o teste de um novo míssil nuclear?
Imagens de satélite revelaram atividades significativas, como o aumento de tropas e equipamentos militares na Rússia.
O que disse o especialista Ricardo Cabral sobre o míssil 9M730 Burevestnik?
Ricardo Cabral destacou a capacidade de navegação do míssil e sua habilidade de contornar obstáculos, mas também mencionou que a invencibilidade atribuída ao míssil pode ser parte da propaganda russa.
Veja também
Trump e Putin vão se reunir nesta sexta-feira (15) no Alasca; nesta semana, o presidente norte-americano já conversou com Zelensky
Conexão Record News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!