Saiba quem é a diretora do Banco Central americano que tem desafiado Donald Trump Presidente dos EUA afirma que Lisa Cook teria falsificado registros bancários e a demitiu; economista nega irregularidades Internacional|Do R7 26/08/2025 - 15h48 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h48 )

Lisa Cook atuou no Tesouro, na Casa Branca e no conselho de assessores do ex-presidente Barack Obama Reprodução/RECORD NEWS

A demissão da economista Lisa Cook, de 61 anos, do Conselho de Governadores do Federal Reserve, anunciada por Donald Trump na segunda-feira (25), abriu uma disputa sobre a independência do banco central dos Estados Unidos. Cook é a primeira mulher negra a integrar o colegiado responsável por definir as taxas de juros do país e afirma que o presidente não tem autoridade legal para afastá-la.

Trump justificou a decisão dizendo que Cook teria falsificado registros bancários para obter condições favoráveis em uma hipoteca. Ela nega qualquer irregularidade. “O presidente Trump alegou me demitir ‘por justa causa’ quando não existe justa causa conforme a lei, e ele não tem autoridade para fazê-lo”, afirmou em comunicado. Em outra declaração, reforçou: “Não vou renunciar. Continuarei a cumprir meus deveres para ajudar a economia americana, como venho fazendo desde 2022”.

A lei que rege o Fed prevê que diretores só podem ser destituídos por justa causa, termo que normalmente se refere a má conduta ou crimes comprovados. Críticos consideram a decisão de Trump uma tentativa de ampliar sua influência sobre a instituição e alertam que a medida pode ser contestada judicialmente.

Caso a demissão seja efetivada, o presidente poderá indicar um substituto, garantindo maioria de conselheiros nomeados por republicanos.

Trajetória acadêmica e profissional

Filha de um capelão hospitalar e de uma professora de enfermagem, Lisa Cook cresceu na Geórgia e foi uma das primeiras estudantes negras em escolas da região. Graduou-se no Spelman College, instituição historicamente negra de Atlanta, e estudou na Universidade de Oxford como bolsista. Concluiu o doutorado em economia na Universidade da Califórnia, Berkeley, em 1997.

Cook atuou no Departamento do Tesouro, na Casa Branca e no conselho de assessores econômicos do ex-presidente Barack Obama. Passou a maior parte da carreira acadêmica na Universidade Estadual de Michigan, onde foi professora de economia e relações internacionais. Também se tornou referência em projetos de diversidade no campo da economia, liderando programas voltados a estudantes de origens sub-representadas.

Em 2019, publicou no New York Times um artigo no qual descreveu as dificuldades de ser uma das poucas mulheres negras na área. “A economia não é uma profissão nem acolhedora, nem solidária para mulheres’, escreveu.

“Mas se a economia é hostil às mulheres, é especialmente antagonista às mulheres negras” (Lisa Cook )

No Federal Reserve

O ex-presidente Joe Biden nomeou Cook para o Conselho de Governadores do Fed em 2022, sendo reconduzida em 2023 para um mandato de 14 anos. Sua confirmação no Senado só foi possível graças ao voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris, após forte resistência republicana.

Desde então, Cook acompanhou as principais decisões de Jerome Powell, presidente do Fed, incluindo cortes e manutenções de juros. Analistas a classificam como adepta de uma postura “dove”, termo usado para economistas que defendem juros mais baixos.

Em discursos recentes, afirmou que a trajetória dos cortes dependeria dos dados econômicos e alertou que o período de alta inflação pós-pandemia poderia afetar a expectativa dos consumidores.

O Fed segura os juros americanos entre 4,25% e 4,5% desde dezembro do ano passado, quando interrompeu o ciclo de queda iniciado em setembro de 2024.

Alvo político

A economista também ficou conhecida por pesquisas que relacionam violência racial à perda de produtividade e inovação. Em um estudo sobre os EUA no final do século 19, mostrou que linchamentos e ataques a negros reduziram o número de patentes registradas por essa população.

“Seu trabalho mostrou o papel das instituições em permitir que as pessoas alcançassem sua capacidade criativa e fossem produtivas”, destacou Trevon Logan, colega da Universidade Estadual de Ohio.

Para sua ex-aluna Anna Gifty Opoku-Agyeman, hoje doutoranda em Harvard, a demissão expõe a forma como Trump e seus aliados miram a única mulher negra do Fed.

A disputa sobre o futuro de Lisa Cook deve se estender nos tribunais americanos, mas já levanta questionamentos sobre a autonomia do Fed durante a administração de Donald Trump.

