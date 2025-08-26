Caso Lisa Cook: instabilidade no Banco Central americano corrói poder do dólar, diz economista

A demissão da diretora do Banco Central americano , Lisa Cook , pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , pode sensibilizar o mercado global, segundo o economista Miguel Daoud. O especialista também comenta que a diretora afastada possui proteção legal contra esse tipo de pressão política.





No Conexão Record News desta terça-feira (26), Daoud explica que, devido ao poder da moeda americana na economia mundial, as ameaças de interferência de Trump em seu Banco Central causam instabilidades com grandes consequências. O dólar é usado como reserva e na formação de preços ao redor do mundo.





O economista enfatiza que o banco americano é independente de poderes políticos. O motivo encontrado pelo republicano para demitir Lisa, uma suposta fraude em financiamentos, ainda não foi comprovado com evidências sólidas. Daoud ainda explica que o republicano “não tem poderes políticos ou legislativos para fazer o que ele está fazendo”.