Salva-vidas é perfurada por guarda-sol em praia nos EUA e sobrevive ao acidente Vítima permaneceu consciente e lúcida durante todo o resgate Internacional|Do R7 25/06/2025 - 18h16 (Atualizado em 25/06/2025 - 18h16 ) twitter

Praia em que ocorreu o acidente, em Asbury Park, Nova Jersey Asbury Park Chamber

Uma salva-vidas foi perfurada por um guarda-sol em uma praia de Jersey Shore, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (25). O acidente aconteceu por volta das 9h30 (horário local), na 3rd Avenue Beach, em Asbury Park, e mobilizou equipes de emergência e colegas de trabalho da vítima, que sobreviveu ao acidente.

Segundo o chefe dos bombeiros de Asbury Park, Kevin Keddy, o objeto atravessou o corpo da jovem, entrando por baixo do ombro esquerdo e saindo pelas costas. Cerca de 30 centímetros da estaca metálica ficaram expostos após o impacto.

As autoridades investigam se a vítima corria atrás de um guarda-sol que havia sido arrastado pelo vento e acabou colidindo com uma estaca fixada na areia.

Para conseguir socorrer a salva-vidas, os bombeiros precisaram utilizar uma serra de fita. A estaca foi cortada em duas partes para facilitar o transporte. Após o procedimento, a mulher foi imobilizada e levada de ambulância para o Jersey Shore University Medical Center, na cidade de Neptune.

‌



A vítima permaneceu consciente e lúcida durante todo o resgate. De acordo com os bombeiros, ela estava em bom estado emocional, apesar da gravidade do ferimento.

Acidentes com guarda-sóis levados pelo vento são considerados comuns nos Estados Unidos, de acordo com o jornal NY Post. Segundo a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo do país, a ponta afiada desses objetos pode se tornar perigosa quando há rajadas intensas.

