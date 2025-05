Satélite registra erupção solar que derrubou sistemas de comunicação nesta quarta; veja Erupção mais forte de 2025 provocou apagões de rádio em cinco continentes e sinaliza aumento da atividade solar Internacional|Do R7 15/05/2025 - 12h42 (Atualizado em 15/05/2025 - 12h42 ) twitter

Satélite registra erupção solar que derrubou sistemas de comunicação Divulgação/NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional)

Uma forte erupção solar de classe X2.7, a mais intensa de 2025, surpreendeu cientistas e causou apagões de rádio em pelo menos cinco continentes na manhã desta quarta-feira (14), segundo a NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional), dos Estados Unidos.

O evento, registrado por um satélite da NOAA, teve pico às 5h25, no horário de Brasília, e afetou comunicações de alta frequência em regiões da Europa, Ásia, Oriente Médio, América do Norte, América do Sul e África.

A erupção, originada na região de manchas solares AR4087, foi classificada como um “apagão de rádio de nível R3” pelo Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA, o que indica um impacto significativo.

“Erupções dessa magnitude não são frequentes”, afirmaram autoridades do centro em um comunicado, segundo a rede norte-americana NBC News. O evento ocorreu quando o Sol estava sobre o Oriente Médio e causou interrupções nos sinais de rádio de alta frequência por cerca de 10 minutos.

Além da erupção X2.7, outra explosão de classe M5.3 ocorreu horas antes, e, na terça-feira (13), uma erupção de classe X1.2 já havia sido capturada pelo Observatório de Dinâmica Solar da Nasa, a agência espacial dos EUA.

A imagem impressionante do evento mostra um “tentáculo flamejante” irrompendo do Sol. Essas explosões consecutivas indicam que o Sol está entrando em uma fase mais ativa de seu ciclo de 11 anos, conhecido como máximo solar, que deve se estender ao longo de 2025.

Erupção, que aparece no canto esquerdo da imagem, provocou apagões de rádio em cinco continentes Divulgação/NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional)

Classificação e impactos

As erupções solares são divididas em cinco categorias de intensidade — A, B, C, M e X —, sendo a X a mais poderosa. Cada categoria representa um aumento de dez vezes na energia liberada, e um número adicional (como 2.7) indica a força dentro da classe.

A erupção X2.7, embora na faixa inferior da categoria X, liberou uma “quantidade extraordinária de energia”, segundo os cientistas. Para comparação, a maior erupção do ciclo solar atual foi uma X9.0, registrada em outubro de 2024.

Os impactos foram sentidos globalmente. Regiões expostas à luz solar no momento da erupção sofreram apagões de rádio de ondas curtas, afetando comunicações em diversas áreas, segundo o site Spaceweather.com, administrado pelo astrônomo Tony Phillips.

Sistemas de GPS e satélites também podem ser prejudicados por eventos desse tipo, embora a NOAA tenha afirmado que, além da degradação nas comunicações de alta frequência, não há relatos de outros impactos significativos.

