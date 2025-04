Soldado ucraniano finge desaparecimento para que família recebesse indenização Investigação aponta ainda que o irmão do desertou usou a situação falsa para também deixar o Exército Internacional|Do R7 30/04/2025 - 19h52 (Atualizado em 30/04/2025 - 19h52 ) twitter

O desertor foi localizado em Ivano-Frankivsk, no oeste da Ucrânia Divulgação/Departamento Estadual de Investigação (SBI)

Um desertor do Exército ucraniano foi detido após encenar o próprio desaparecimento para permitir que seus familiares recebessem ilegalmente quase 1 milhão de hryvnias (cerca de R$ 130 mil) em auxílio do governo. A fraude foi descoberta pelo Departamento Estadual de Investigação (SBI) da Ucrânia.

Segundo os investigadores, no fim de agosto de 2023, o soldado abandonou voluntariamente seu posto na região de Luhansk e imediatamente comunicou sua decisão à família. Mesmo cientes do paradeiro do militar, a mãe e o irmão dele apresentaram documentos às autoridades militares solicitando compensação financeira, alegando que o soldado havia desaparecido em combate.

Entre outubro de 2023 e novembro de 2024, os dois familiares receberam quase 1 milhão de hryvnias em pagamentos indevidos. A investigação aponta ainda que o irmão do militar usou a situação para deixar o Exército. Ele apresentou uma declaração formal sobre o suposto desaparecimento do parente e, com isso, obteve sua própria dispensa do serviço militar.

O desertor foi localizado em Ivano-Frankivsk, no oeste do país. Ele, a mãe e o irmão foram presos preventivamente e notificados formalmente sobre as suspeitas de fraude.

Todos os três respondem por crime de estelionato, com base na Parte 2 do Artigo 28 e na Parte 5 do Artigo 190 do Código Penal da Ucrânia. O soldado também foi acusado de deserção, conforme a Parte 4 do Artigo 408, enquanto o irmão foi indiciado por abandono do serviço militar por meio de fraude, com base na Parte 4 do Artigo 409. Eles podem ser condenados a até 12 anos de prisão, além da perda de bens.

