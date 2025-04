Três soldados dos EUA que sumiram na Lituânia são encontrados mortos Militares desapareceram durante treinamento tático em área pantanosa. Buscas por quarto combatente, que continua desaparecido, ainda continuam Internacional|Do R7 01/04/2025 - 11h08 (Atualizado em 01/04/2025 - 11h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Forças dos EUA, Lituânia e Polônia realizam operação de resgate por militares norte-americanos em região pantanosa Divulgação/Comando da Europa e África do Exército dos EUA

Três soldados do Exército dos Estados Unidos que desapareceram na Lituânia foram encontrados mortos em uma área pantanosa do país europeu na manhã de segunda-feira (31). Um quarto militar continua desaparecido.

As informações foram confirmadas pelo Comando da Europa e África do Exército dos EUA. O pântano de onde os corpos foram retirados fica num campo de treinamento na cidade de Pabradė, a menos de 10 quilômetros da fronteira com Belarus, um aliado da Rússia.

Os militares estavam participando de um exercício tático quando foram dados como desaparecidos na terça-feira passada (25). As identidades das vítimas, pertencentes à 1ª Brigada de Combate Blindada e à 3ª Divisão de Infantaria, ainda não foram divulgadas.

O veículo blindado em que eles estavam na data do desaparecimento, um M88 Hercules, foi encontrado submerso em um lago, a cinco metros de profundidade, na última quarta-feira (26).

‌



Os corpos foram localizados após uma operação de seis dias que envolveu forças dos EUA, Lituânia e Polônia. O resgate enfrentou terrenos alagados e florestas densas, segundo o Exército norte-americano.

“Estamos em luto com as famílias e entes queridos desses extraordinários soldados durante esse momento inimaginável”, declarou o major-general Christopher Norrie, comandante da 3ª Divisão de Infantaria. “Mas a busca não termina até que todos estejam em casa”.

‌



Modelo similar ao M88 Hercules, veículo blindado no qual estavam os soldados desaparecidos do Exército dos EUA Divulgação/Exército dos EUA

Para a recuperação do blindado, as Forças Armadas da Lituânia forneceram helicópteros, drones e equipamentos de construção. O veículo foi acessado por mergulhadores da Marinha dos EUA e puxado à superfície com cabos de aço e tratores pesados.

Pabradė, no leste da Lituânia, é frequentemente usada para exercícios militares da Otan (Aliança do Tratado do Atlântico Norte). A região é estratégica para os países bálticos -- Lituânia, Letônia e Estônia --, que mantêm relações tensas com Rússia e Belarus desde suas independências da antiga União Soviética, nos anos 90.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp