Pressão dos Estados Unidos pode significar a 'perda completa da guerra por parte da Ucrânia'

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (30), Giovana Branco, doutoranda em ciência política, comenta que a ameaça feita pelo Secretário de Estado americano, Marco Rubio — de os Estados Unidos desistirem de mediar o conflito na Ucrânia — é uma pressão significativa sobre Kiev pelo fim da guerra.



A especialista em assuntos russos destaca que os ucranianos estão em uma posição delicada em relação aos americanos. Além das tentativas pela paz no leste europeu por meios diplomáticos, o país também colabora com o envio de armamento e compartilha informações de inteligência para tentar conter o avanço das tropas de Moscou .



Giovana ainda ressalta a postura do presidente Donald Trump , que se destaca por não se aliar explicitamente aos ucranianos contra a Rússia. “O tipo de atuação que o Trump vem fazendo nesses 100 dias de governo, completados esta semana, é bastante diferente dos outros governos norte-americanos e tem servido para pressionar ambos os lados a chegar ao fim do conflito”, avalia.