Coreia do Norte chama G7 de 'grupo criminoso' e ameaça fortalecer arsenal nuclear Pyongyang rejeita apelo do bloco por desnuclearização e acusa EUA e aliados de "proliferação nuclear ilegal" Internacional|Do R7 17/03/2025 - 12h23 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h23 )

Kim Jong-un visita uma base de produção de material nuclear na Coreia do Norte, em janeiro de 2025 Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

A Coreia do Norte rejeitou nesta segunda-feira (17) o apelo conjunto dos principais diplomatas do G7 para que o país abandone suas armas nucleares. Pyongyang também ameaçou fortalecer suas forças nucleares “tanto em qualidade quanto em quantidade”.

A declaração, divulgada pela KCNA, a mídia estatal do país, foi feita no domingo (16) por um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores norte-coreano.

Na sexta (14), países do bloco emitiram uma declaração conjunta exigindo que a Coreia do Norte desista de seus programas nucleares e de mísseis balísticos. O texto também condenou o apoio militar do país à Rússia na guerra contra a Ucrânia.

Em reação, o governo de Kim Jong-un acusou o G7 de violar seus direitos soberanos e classificou o bloco como um “grupo criminoso nuclear” que promove a “proliferação nuclear ilegal e maliciosa” sob pretextos como “compartilhamento nuclear” e “dissuasão estendida”.

“O G7 deveria abandonar sua ambição anacrônica de hegemonia nuclear antes de falar sobre a desnuclearização de alguém”, diz o ministério norte-coreano no comunicado divulgado pela KCNA.

Pyongyang ainda disse que o estado nuclear do país é amparado em sua Constituição e não depende de reconhecimento externo. “Atualizaremos e fortaleceremos constantemente nossas forças armadas nucleares em resposta à ameaça nuclear externa”, declarou.

Acusações contra EUA e Europa

A declaração diz que os EUA, descritos como “o único estado que usou armas nucleares no mundo”, estariam levando a Península Coreana, a Europa e outras regiões à beira de um conflito nuclear com o “acúmulo ilimitado de armas” e “exercícios imprudentes de guerra nuclear”.

O comunicado também apontou ações específicas de outros membros do G7. O Reino Unido foi acusado de tentar reintroduzir armas nucleares americanas em seu território e de transferir tecnologia de submarinos nucleares a países sem armas nucleares.

Alemanha e Itália foram citadas por abrigarem armas nucleares dos EUA, enquanto a França foi criticada por oferecer um “guarda-chuva nuclear” a nações do Ocidente. Já o Japão, segundo a Coreia do Norte, teria elevado sua cooperação com os EUA a uma “aliança nuclear” ao receber “dissuasão estendida”, incluindo armas nucleares.

“Esses fatos mostram que o G7 é a causa raiz da crise nuclear global e deveria iniciar o abandono completo e irrevogável das armas nucleares”, afirmou o porta-voz norte-coreano.