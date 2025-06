Tigre e cachorro caem em poço e convivem juntos à espera de resgate na Índia; veja Especialistas afirmam que o tigre pode ter perseguido o cão antes de ambos caírem no poço Internacional|Do R7 13/06/2025 - 16h28 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h28 ) twitter

Latidos do cão alertaram os moradores, que encontraram os dois animais no fundo do poço Reprodução/X/BobinsAbraham

Um tigre e um cachorro caíram em um poço abandonado em uma plantação em Myladumpara, em Kerala, na Índia. Os dois animais conviveram juntos até a chegada do resgate.

O latido do cão atraiu a atenção dos moradores da região, que descobriram o tigre, um macho de cerca de dois anos de idade, no fundo do poço, no último domingo (8).

Especialistas afirmam que o tigre pode ter perseguido o cão antes de ambos caírem no poço. No entanto, durante o tempo que passaram juntos, nenhum deles demonstrou qualquer agressividade.

“Apesar de estarem presos no mesmo espaço, nem o tigre nem o cão se atacaram. Já vimos situações semelhantes antes, em que carnívoros e suas presas permanecem imóveis, aguardando ajuda. Nesses casos, eles não tentam se atacar”, disse o oficial florestal MG Ajith à imprensa local.

Uma equipe veterinária da Reserva de Tigres de Periyar sedou os dois animais com dardos tranquilizantes para retirá-los do poço em segurança.

“O tigre não sofreu nenhum ferimento na queda. Suspeitamos que ele tenha saído da floresta e entrado no assentamento humano. Não houve relatos de avistamentos de tigres na aldeia de Myladumpara até o momento”, disse Ajith.

O tigre foi solto na Reserva de Tigres de Periyar, em Kerala, enquanto o cão foi entregue às autoridades locais.

