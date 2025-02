Chances de encontrar sobreviventes após colisão aérea em Washington, nos EUA, são baixas

As chances de encontrar sobreviventes após o acidente aéreo ocorrido na noite desta quarta-feira (29) em Washington são mínimas. A explosão aconteceu quando um avião comercial da American Airlines colidiu no ar com um helicóptero militar próximo ao Aeroporto Ronald Reagan.



Até o momento, pelo menos 18 corpos foram resgatados do Rio Potomac. A baixa temperatura no momento do acidente, de cerca de 3°C, reduz ainda mais as chances de sobrevivência. No avião, havia 60 passageiros e quatro tripulantes , enquanto o helicóptero transportava três soldados em treinamento.



Em uma rede social, o presidente dos EUA, Donald Trump, questionou os controladores de voo, afirmando que a tragédia poderia ter sido evitada.