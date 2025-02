Trump autoriza prisão de imigrantes em escolas e igrejas Locais eram considerados ‘sensíveis’ e, por isso, não eram alvo de agentes de fiscalização Internacional|Thays Martins, do R7, em Brasília 22/01/2025 - 00h03 (Atualizado em 22/01/2025 - 00h07 ) twitter

Trump prometeu combater a imigração ilegal Reprodução/ Record

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou que imigrantes possam ser presos até mesmo dentro de igrejas e escolas. As áreas eram consideradas “sensíveis” e, por isso, não eram alvo de agentes de fiscalização.

Como uma de suas primeiras medidas do novo mandato, Trump revogou duas diretrizes para combater a imigração ilegal nos Estados Unidos. A primeira impedia a aplicação da lei nas chamadas áreas “sensíveis”. A segunda muda a forma de aplicação da liberdade condicional humanitária, que concede permissão temporária para entrar nos EUA por razões humanitárias. Agora, os pedidos voltarão a ser analisados caso a caso.

“Esta ação capacita os homens e mulheres corajosos do CBP e do ICE para fazer cumprir as nossas leis de imigração e capturar estrangeiros criminosos – incluindo assassinos e violadores – que entraram ilegalmente no nosso país. Os criminosos não poderão mais se esconder nas escolas e igrejas da América para evitar a prisão. A Administração Trump não amarrará as mãos dos nossos corajosos agentes da lei e, em vez disso, confia que eles usarão o bom senso", disse o secretário interino do Departamento de Segurança Interna, Benjamine Huffman, em comunicado.

Segundo o governo Trump, a gestão de Joe Biden abusou da liberdade condicional humanitária para permitir indiscriminadamente a entrada de 1,5 milhão de migrantes nos Estados Unidos.

No primeiro dia da gestão Trump, o presidente declarou emergência na fronteira com o México. “Toda entrada ilegal será imediatamente interrompida e se iniciará um processo de devolução de milhões e milhões de imigrantes criminosos aos lugares de onde vieram”, disse ele em seu discurso.