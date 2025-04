Trump congela US$ 2,2 bilhões de Harvard após instituição rejeitar combate ao antissemitismo Governo dos EUA pediu que universidade fizesse mudanças na gestão; Harvard foi palco de protestos pró-Palestina no ano passado Internacional|Do R7, em Brasília 15/04/2025 - 10h08 (Atualizado em 15/04/2025 - 10h14 ) twitter

Harvard disse que não vai cumprir exigências do governo Trump Daniel Torok/Official White House Photographer

O governo dos Estados Unidos anunciou que vai congelar mais de US$ 2,2 bilhões (cerca de R$ 12,8 bilhões) em subsídios e US$ 60 milhões em contratos da Universidade Harvard, logo após a instituição informar que não acataria as exigências da gestão de Donald Trump para limitar o ativismo no campi e combater a agenda antissemita.

Em uma carta dirigida à Harvard na última sexta-feira (11), o governo norte-americano pediu que a instituição fizesse amplas mudanças na gestão e nas políticas de admissão, além da realização de auditorias sobre os programas de diversidade.

A universidade foi palco de protestos pró-Palestina por estudantes no ano passado. O governo alega que manifestações contra a guerra na Faixa de Gaza foram movidas por antissemitismo.

Nesta segunda-feira (14), o presidente de Harvard, Alan Garber, afirmou que não cederia às exigências do governo, justificando a manutenção da liberdade de ensino. “A universidade não renunciará à sua independência nem a seus direitos constitucionais”, disse, em uma carta dirigida à comunidade acadêmica.