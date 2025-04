Adolescente de 17 anos preso por matar família também planejava executar Donald Trump Casap já havia adquirido um drone e bombas como parte do plano de iniciar uma revolução para “salvar a raça branca” Internacional|Do R7 14/04/2025 - 10h29 (Atualizado em 14/04/2025 - 10h30 ) twitter

Casap havia fugido com US$ 14.000 em dinheiro (cerca de R$ 72.600), passaportes e o cachorro da família Reprodução/X/gvs_news

Um adolescente de 17 anos, Nikita Casap, de Waukesha, Wisconsin, foi acusado de matar sua mãe, Tatiana Casap, e seu padrasto, Donald Mayer, no último dia (11), de fevereiro. Segundo as autoridades, os assassinatos faziam parte de um plano maior que envolvia a intenção de matar o presidente Donald Trump.

Segundo documentos federais, Casap assassinou a mãe e o padrasto com o objetivo de obter recursos e liberdade para executar seu plano. As investigações apontam que ele já havia iniciado a compra de equipamentos para colocá-lo em prática.

“Ele manteve contato com outras pessoas sobre seu plano para matar o presidente e derrubar o governo dos Estados Unidos. E pagou, pelo menos em parte, por um drone e explosivos que seriam usados como arma de destruição em massa para cometer um ataque”, disseram as autoridades em depoimento.

Plano explicado

Segundo a emissora ABC News, foram encontrados documentos supostamente escritos pelo adolescente e analisados pelo FBI que continham pedidos pelo assassinato do presidente Donald Trump e a incitação a uma revolução para “salvar a raça branca”.

Os arquivos também incluíam fotos de Adolf Hitler acompanhadas das frases: “Heil Hitler, heil à raça branca, heil vitória”.

As autoridades encontraram os corpos das vítimas 17 dias depois, em 28 de fevereiro. Eles estavam enrolados em cobertores e em estado avançado de decomposição. Casap havia fugido com US$ 14.000 em dinheiro (cerca de R$ 72.600), passaportes e o cachorro da família. Ele foi preso posteriormente no estado do Kansas.

Investigações revelaram que Casap possuía materiais relacionados ao grupo extremista neonazista “Ordem dos Nove Ângulos” em seu celular, descrito como “uma rede de indivíduos com visões extremistas de motivação racial e neonazista”.

Além disso, ele teria escrito um manifesto antissemita de três páginas, elogiando Adolf Hitler e detalhando seus planos de assassinar Trump e iniciar uma revolução política para “salvar a raça branca”.

Após o adolescente passar duas semanas sem comparecer à Waukesha West High School, a polícia realizou uma verificação de bem-estar na residência da família, em 28 de fevereiro.

Disturbing:



Nikita Casap, only 17YO, was charged with the 1st degree murder of his parents and hiding their corpses. He lived with their dead bodies for at leat 12 days. They were decomposed beyond recognition.



He killed them to get their money to further his desire to kill… pic.twitter.com/d73LdR0IqR — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) April 14, 2025

De acordo com o boletim policial, no local, os policiais encontraram a mãe do jovem sob pilhas de roupas e cobertores no corredor próximo à cozinha, com vários ferimentos de bala no pescoço, no tronco e abdômen.

Já o padrasto, foi encontrado no escritório do primeiro andar, com um tiro na cabeça.

Nikita Casap também enfrenta acusações por roubo de propriedade avaliada em mais de US$ 10.000 (cerca de R$ 51.800), além de utilizar identidade falsa.

Ficha criminal e fiança

O adolescente responde por nove acusações criminais, incluindo duas de homicídio doloso em primeiro grau, além de ocultação de cadáver, roubo e uso indevido de identidade para obtenção de dinheiro.

Ele segue detido, com fiança fixada em US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões), e deverá comparecer ao tribunal no dia 7 de maio para responder às acusações.

