Trump diz que cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia ‘não se sustenta’ e foca em fim da guerra

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump afirma que trégua temporária entre Rússia e Ucrânia "não se sustenta" e defende um acordo de paz abrangente.

Reunião entre Trump e Vladimir Putin discute o cessar-fogo, mas não resulta em acordo formal.

Trump comunica ações diplomáticas com Zelensky e líderes europeus para buscar soluções pacíficas.

Putin expressa interesse genuíno em encerrar a guerra, enfatizando a necessidade de abordar as preocupações de segurança da Rússia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Após encontrar Putin, Trump deve encontrar Zelensky nos Estados Unidos White House

A falta de acordo para cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia foi relativizada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste sábado (16). Ele alegou que a trégua temporária “muitas vezes não se sustenta” e defendeu que a melhor solução é focar em um acordo de paz para por fim definitivo à guerra.

Trump se reuniu com presidente da Rússia, Vladimir Putin, na sexta-feira (15), no Alasca, para discutir o cessar-fogo. Os dois fizeram a declaração de ausência de acordo após reunião (leia mais abaixo).

“Foi determinado por todos que a melhor maneira de acabar com a terrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia seria chegar diretamente a um acordo de paz, que poria fim à guerra, e não a um mero cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta”, escreveu Trump, pelas redes sociais.

Na mensagem, o presidente americano também confirmou ter realizado um telefonema ao presidente Zelensky, da Ucrânia, e vários líderes europeus, “incluindo o altamente respeitado Secretário-Geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte)”.

A Rússia vê a aproximação da Ucrânia com a Otan como uma ameaça estratégica por considerar que a entrada do país na aliança militar ocidental colocaria forças e infraestrutura bélica próximas demais de suas fronteiras, reduzindo sua zona de segurança.

Zelensky irá a Washington na segunda-feira (18), quando se reunirá com Trump no gabinete presidencial da Casa Branca. “Se tudo correr bem, agendaremos uma reunião com o presidente Putin. Potencialmente, milhões de vidas serão salvas”, completou Trump.

Reunião

Após o encontro entre Trump e Putin, os líderes fizeram um pronunciamento. Na ocasião, o presidente americano afirmou que as conversas foram “extremamente produtivas” e resultaram em avanços, mesmo sem o acordo fechado. “Concordamos em muitos pontos, a maioria deles, mas alguns ainda não abordamos. Portanto, não há acordo até que haja um acordo”, disse Trump.

Putin afirmou que o país está “sinceramente interessado” em encerrar a guerra na Ucrânia, mas defendeu que qualquer acordo de paz precisa atacar as “raízes primárias” do conflito. Segundo ele, isso inclui considerar as “preocupações legítimas” de Moscou e restabelecer um “equilíbrio justo de segurança” na Europa e no mundo.

Putin declarou concordar com Trump sobre a necessidade de garantir também a segurança ucraniana. “Naturalmente, estamos preparados para trabalhar nisso. Gostaria de esperar que o acordo que alcançamos juntos nos ajude a aproximar esse objetivo e abra caminho para a paz na Ucrânia”, disse.

O líder russo afirmou esperar que Kiev e as capitais europeias recebam as negociações “de forma construtiva” e que não adotem medidas para prejudicar o progresso obtido até agora. Ele alertou contra o uso de “acordos secretos” para provocar incidentes ou inviabilizar avanços no diálogo.

