Rússia quer conquistar territórios antes de negociar paz, diz pesquisadora

"Hoje a defesa ucraniana depende desse apoio externo", comenta Giovanna Branco, pesquisadora de política russa e cientista política. Para ela, o anúncio de pausas no conflito é estratégico para mostrar que a linha defensiva do país se mantém apesar dos avanços russos .



Em conversa com o programa Conexão Record News desta sexta-feira (15), a especialista explica que a Rússia costuma intensificar ataques próximos a negociações importantes. Segundo Giovanna, essa tática fortalece Moscou na mesa de negociação, pois permite que entre no diálogo controlando mais território. Ela lembra que, embora Kiev tente conter os avanços, o cenário de resistência prolongada é improvável.