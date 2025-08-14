Presidente ucraniano discute cessar-fogo com premiê britânico Volodymyr Zelensky se reúne com Keir Starmer em Londres para abordar demandas russas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 19h42 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h42 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reuniu com o premiê britânico Keir Starmer em Londres.

A principal pauta da reunião foi a possibilidade de um cessar-fogo no conflito com a Rússia.

As exigências russas, como controle territorial e neutralidade da Ucrânia, continuam sendo um empecilho para as negociações.

Donald Trump, que tenta mediar a situação, ainda não conseguiu avanços significativos nas conversas com Vladimir Putin.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, encontra-se em Londres para reuniões com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. A discussão focou na possibilidade de um cessar-fogo no conflito com a Rússia, destacando o papel de Donald Trump nas negociações.

Ricardo Cabral, especialista em segurança e estratégia internacional, comentou que há uma chance de negociação, mas as exigências russas continuam sendo um obstáculo. A Rússia busca controle territorial, neutralidade da Ucrânia e veto à sua entrada na OTAN, condições que Kiev e seus aliados não aceitam.

Cabral destacou que até agora Trump não conseguiu obter concessões significativas de Vladimir Putin, dificultando avanços nas conversas para encerrar o conflito.

Qual foi o tema central da reunião entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer em Londres?

O tema central da reunião foi a possibilidade de um cessar-fogo no conflito entre a Ucrânia e a Rússia.

Quais são as exigências da Rússia que dificultam as negociações para um cessar-fogo?

As exigências da Rússia incluem controle territorial, a neutralidade da Ucrânia e um veto à sua entrada na OTAN, condições que a Ucrânia e seus aliados não aceitam.

Qual é o papel de Donald Trump nas negociações entre Ucrânia e Rússia segundo os especialistas?

Donald Trump tem tentado mediar as negociações, mas até agora não conseguiu obter concessões significativas de Vladimir Putin, o que tem dificultado os avanços nas conversas.

O que disse o especialista em segurança Ricardo Cabral sobre a situação atual das negociações?

Ricardo Cabral afirmou que há uma chance de negociação, mas ressaltou que as exigências russas continuam sendo um obstáculo.

Trump e Putin vão se reunir nesta sexta-feira (15) no Alasca; nesta semana, o presidente norte-americano já conversou com Zelensky

