Presidente ucraniano discute cessar-fogo com premiê britânico
Volodymyr Zelensky se reúne com Keir Starmer em Londres para abordar demandas russas
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, encontra-se em Londres para reuniões com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. A discussão focou na possibilidade de um cessar-fogo no conflito com a Rússia, destacando o papel de Donald Trump nas negociações.
Ricardo Cabral, especialista em segurança e estratégia internacional, comentou que há uma chance de negociação, mas as exigências russas continuam sendo um obstáculo. A Rússia busca controle territorial, neutralidade da Ucrânia e veto à sua entrada na OTAN, condições que Kiev e seus aliados não aceitam.
Cabral destacou que até agora Trump não conseguiu obter concessões significativas de Vladimir Putin, dificultando avanços nas conversas para encerrar o conflito.
Qual foi o tema central da reunião entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer em Londres?
O tema central da reunião foi a possibilidade de um cessar-fogo no conflito entre a Ucrânia e a Rússia.
Quais são as exigências da Rússia que dificultam as negociações para um cessar-fogo?
As exigências da Rússia incluem controle territorial, a neutralidade da Ucrânia e um veto à sua entrada na OTAN, condições que a Ucrânia e seus aliados não aceitam.
Qual é o papel de Donald Trump nas negociações entre Ucrânia e Rússia segundo os especialistas?
Donald Trump tem tentado mediar as negociações, mas até agora não conseguiu obter concessões significativas de Vladimir Putin, o que tem dificultado os avanços nas conversas.
O que disse o especialista em segurança Ricardo Cabral sobre a situação atual das negociações?
Ricardo Cabral afirmou que há uma chance de negociação, mas ressaltou que as exigências russas continuam sendo um obstáculo.
Veja também
Trump e Putin vão se reunir nesta sexta-feira (15) no Alasca; nesta semana, o presidente norte-americano já conversou com Zelensky
Conexão Record News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!