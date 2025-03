Trump é ‘muito imprevisível’ e não respeita população da Groenlândia, diz premiê da ilha Críticas de Mute Egede ocorrem após Trump reafirmar na última terça-feira (5) seu interesse em adquirir a Groenlânida Internacional|Do R7 10/03/2025 - 17h53 (Atualizado em 10/03/2025 - 17h53 ) twitter

Declarações de Egede acontecem às vésperas das eleições gerais na Groenlândia, marcadas para terça-feira (12) Reprodução/X - @BRICSinfo

O primeiro-ministro da Groenlândia, Mute B. Egede, criticou nesta segunda-feira (10) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusando o republicano de desrespeitar a população local e de criar insegurança global. Em entrevista à emissora dinamarquesa DR, Egede destacou a “postura imprevisível” do líder norte-americano e afirmou que suas recentes declarações afastaram a Groenlândia dos EUA.

As críticas de Egede ocorrem após Trump reafirmar, em um discurso ao Congresso na última terça-feira (5), seu interesse em adquirir a ilha, um território autônomo do Reino da Dinamarca, argumentando que a anexação traria prosperidade e segurança aos groenlandeses.

O presidente norte-americano reforçou a posição em uma publicação no Truth Social, afirmando que os EUA continuarão a “mantê-los seguros, como fazem desde a Segunda Guerra Mundial” e que estão “prontos para investir bilhões de dólares para criar novos empregos e torná-los ricos”.

Egede, que defende a independência da Groenlândia, rejeitou a visão de Trump e enfatizou que cabe ao povo groenlandês decidir o próprio futuro. “Precisamos traçar um limite e nos esforçar mais para cultivar relações com países que nos tratem com respeito e compartilhem do futuro que queremos construir”, afirmou. O primeiro-ministro destacou ainda que a Groenlândia pertence à sua população e que a ilha não pode ser vista como uma mercadoria à venda.

A Groenlândia, cuja capital Nuuk está mais próxima de Nova York do que de Copenhague, possui uma vasta riqueza mineral, além de petróleo e gás natural. No entanto, o desenvolvimento econômico tem sido lento, e a economia do território ainda depende fortemente da pesca e dos subsídios anuais da Dinamarca.

As declarações de Egede acontecem em um momento delicado, às vésperas das eleições gerais na Groenlândia, marcadas para terça-feira (12).

Uma pesquisa recente revelou que 85% dos groenlandeses se opõem à incorporação aos Estados Unidos, e quase metade da população vê o interesse de Trump como uma ameaça. O debate sobre o futuro da ilha ganha força em meio às crescentes tensões diplomáticas, enquanto Washington segue demonstrando apetite estratégico pela região do Ártico.