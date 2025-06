EUA atacam instalações nucleares no Irã Este é o primeiro ataque norte-americano ao país desde a ofensiva de Israel Internacional|Do R7 21/06/2025 - 21h05 (Atualizado em 21/06/2025 - 22h06 ) twitter

O presidente dos EUA, Donald Trump, saúda o coronel Paul R. Pawluk, antes de embarcar no Marine One na Base Conjunta Andrews, em Maryland Ken Cedeno/Reuters – 21.6.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país bombardeou instalações nucleares iranianas neste sábado (21). Este é o primeiro ataque norte-americano ao país desde a ofensiva de Israel.

“Concluímos com muito sucesso nosso ataque às três instalações nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Esfahan. Todos os aviões já estão fora do espaço aéreo iraniano”, disse Trump pelas redes sociais. Em seguida, o presidente norte-americano disse que “Fordow se foi”.

Fordow é uma instalação nuclear secreta do Irã que fica ao sul de Teerã. Ela é construída de forma a resistir ataques aéreos, e a suspeita é que mesmo as bombas mais potentes dos Estados Unidos, como a GBU-57, não seriam suficientes para destruir a instalação em uma única tentativa. Segundo o Irã, o local foi projetado para proteger seu programa nuclear civil contra ameaças externas.

Pela mídia estatal, o Irã confirmou o ataque. “Parte da área da usina nuclear de Fordow foi alvo de um ataque aéreo”, disse Morteza Heydari, porta-voz da Administração de Crises da Província de Qom.

‌



Na quarta-feira (18), o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, tinha dito que qualquer ataque dos Estados Unidos teria “consequências sérias e irreparáveis”. Na quinta-feira (19), a Casa Branca chegou a dizer que Trump decidiria em até duas semanas se entraria no conflito.

“Com base no fato de que há uma chance substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã em um futuro próximo, tomarei minha decisão de ir ou não nas próximas duas semanas”, disse Trump em declaração lida pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

‌



Conflito

Israel lançou um ataque ao Irã no último dia 13 de junho sob a justificativa de que o país estaria próximo a desenvolver uma arma nuclear.

O Irã nega a acusação e diz que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos.

