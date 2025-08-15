'Solitário' na mediação entre Rússia e Ucrânia, Trump reduz chance de indicação ao Nobel da Paz

Nesta sexta-feira (15), Vladimir Putin e Donald Trump se reúnem para discutir o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia . Em entrevista ao Jornal da Record News , o professor de relações internacionais José Luiz Niemeyer afirma que um cessar-fogo só será possível mediante algumas condições “muito claras” impostas pelo presidente russo.



Entre as exigências estariam a renúncia da Ucrânia a 20% de seu território , a garantia de que o país não integre nenhuma organização militar — “muito menos” a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) — e a manutenção das fronteiras russas “intactas”.



“É muito complicado, em pleno século 21, um país como a Ucrânia, que é um país soberano independente, perder 20% do seu território”, diz o especialista ao acrescentar que este é o principal motivo para que, até agora, um acordo de paz não tenha sido assinado.



Segundo Niemeyer, “a Rússia tem uma agenda de projeção de poder no seu entorno geoestratégico que é muito clara, e os Estados Unidos não vão conseguir retirar essa agenda”.



O professor também ressalta que, apesar de Trump se colocar como conciliador do conflito e ter um desejo claro de ganhar um Prêmio Nobel da Paz , os EUA chegam às negociações em posição enfraquecida.



“Na equação do poder internacional, os Estados Unidos perderam, nos últimos meses, principalmente sobre a administração de Trump, capacidade de aglutinar aliados. Estão mais solitários nessa equação com relação à Rússia, que cada vez mais se aproxima da China”, pontua.