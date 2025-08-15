Reunião entre Trump e Putin deve tratar de assuntos além de Ucrânia, diz imprensa russa Líderes de EUA e Rússia vão discutir ampla pauta, enquanto Europa teme impactos e possíveis concessões na guerra da Ucrânia Internacional|Do Estadão Conteúdo 15/08/2025 - 13h56 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h56 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A reunião entre Trump e Putin abordará uma ampla gama de relações, não apenas a Ucrânia.

O clima é descrito como "combativo" antes da cúpula, com a participação de assessores nas discussões.

As negociações podem durar de 6 a 7 horas, com um possível almoço de trabalho entre as delegações.

A falta da Europa e da Ucrânia nas conversas gera preocupações sobre possíveis concessões territoriais à Rússia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Encontro entre Trump e Putin pode durar até 7 horas Casa Branca/Shealah Craighead/Arquivo

A cúpula entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia Vladimir Putin, deve abordar “todo o espectro de relações” entre os dois países, e não somente a Ucrânia e a cooperação econômica bilateral, afirmou o representante especial do Kremlin para cooperação econômica com países estrangeiros, Kirill Dmitriev, segundo a agência RIA Novosti.

Dmitriev também descreveu o clima antes da reunião como “combativo”.

A imprensa russa informa que o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov declarou que, em princípio, “haverá uma conversa cara a cara, que contará com a participação de assessores”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em seguida, ocorrerão negociações no formato das delegações, possivelmente durante um almoço de trabalho. “Depois, os líderes se separarão por um tempo e, mais tarde, se reunirão para uma coletiva de imprensa conjunta”, continuou.

‌



O porta-voz havia indicado que todo esse processo pode levar, pelo menos, de 6 a 7 horas.

Desfecho ‘produtivo’

Segundo a agência de notícias Interfax, Peskov acrescentou ainda que as negociações entre Putin e Trump devem ter um desfecho “produtivo” para ser possível falar em uma reunião trilateral posterior com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

‌



A cúpula Trump-Putin, sem participação da Europa ou de Kiev, preocupa líderes europeus e levanta temores de uma “nova ordem mundial”, com possíveis concessões de território ucraniano à Rússia.

PERGUNTAS E RESPOSTAS Qual é o objetivo da reunião entre Trump e Putin? A reunião entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, deve abordar "todo o espectro de relações" entre os dois países, incluindo não apenas a Ucrânia, mas também a cooperação econômica bilateral. Como está o clima antes da reunião? O clima antes da reunião foi descrito como "combativo" pelo representante especial do Kremlin para cooperação econômica, Kirill Dmitriev. Como será a estrutura da reunião? O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, informou que haverá uma conversa cara a cara entre os líderes, com a participação de assessores. Em seguida, ocorrerão negociações em formato de delegações, possivelmente durante um almoço de trabalho. Após isso, os líderes se separarão por um tempo e, mais tarde, se reunirão para uma coletiva de imprensa conjunta. Quanto tempo deve durar a reunião? Peskov indicou que todo o processo da reunião pode levar, pelo menos, de 6 a 7 horas. Qual é a expectativa em relação ao desfecho das negociações? Segundo a agência de notícias Interfax, as negociações entre Putin e Trump devem ter um desfecho "produtivo", o que poderia possibilitar uma reunião trilateral posterior com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Quais são as preocupações dos líderes europeus em relação a essa reunião? A cúpula entre Trump e Putin, sem a participação da Europa ou de Kiev, preocupa líderes europeus e levanta temores sobre uma "nova ordem mundial", com possíveis concessões de território ucraniano à Rússia.

